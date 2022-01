Policisté v neděli večer oznámili, že 23letý cizinec podezřelý z pobodání 37leté ženy v Karlových Varech a znásilnění 19leté dívky tamtéž, skončil ve vazbě. Zároveň zveřejnili některé detaily případu. První oběť Afghánec pobodal na hrudníku. Zraněná se pak z posledních sil naštěstí dokázala dostat do několik set metrů vzdálené restaurace.

„Přišla, sedla si a pověděla nám, že se jí něco stalo. Byla úplně zmatená,“ popsala svědkyně pro CNN Prima News s tím, že pobodaná žena ani nechtěla zavolat záchranku. „Pak jsem si všimla, že je od krve,“ dodala. O zraněnou se starala až do příjezdu záchranky.

Stav pobodané ženy se podle mluvčí karlovarské nemocnice Markéty Singerové zlepšuje. „Zraněná žena je ve stabilizovaném stavu a při vědomí,“ uvedla v neděli odpoledne pro Blesk.cz.

Třiadvacetiletý mladík, který přijel z Německa oslavit narozeniny s dalšími třemi cizinci, si mezitím vybral další oběť jen o několik ulic dál. Nedaleko karlovarského nádraží narazil na teprve devatenáctiletou dívku, po které začal vynucovat pohlavní styk.

„Dívka měla odmítat a bránit se, ovšem po fyzickém napadení cizince měla omdlít. Následně na ní měl třiadvacetiletý cizinec vykonat soulož a poté z místa utéct,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

To už po pachateli šli policisté. Ty se útočník pokusil ještě zmást s tím, že se převlékl. Údajně chtěl co nejrychleji zmizet zpět do Německa. Utéct spravedlnosti se mu ale nepodařilo. Policisté si na něj došlápli a zadrželi ho krátce poté, co dostali hlášení o znásilnění 19leté dívky. Cizince následně obvinili z pokusu o vraždu a ze znásilnění, nadýchal 1,23 promile alkoholu v krvi. V případě prokázání viny mu hrozí 10 až 18 let odnětí svobody.