Společně se vraceli z koncertu, cesta vlakem ale pro muže (19) skončila skoro až tragicky. Stejně stará žena a muž mu kalhoty postříkali deodorantem a následně je zapálili. Skočilo to vážným zraněním, transplantací a nepříjemných zážitkem do konce života. A nakonec i trestním stíháním.

K události došlo 13. srpna loňského roku ve vlaku do Českých Budějovic, konkrétně u obce Horažďovice. Kamarádi se vraceli z koncertu, jeden z nich ale ve vlaku usnul. Dvojici nenapadlo nic jiného, než si z kamaráda trochu vystřelí a kalhoty mu posprejují deodorantem.

Původní záměr byl podle tatínka popáleného chlapce takový, že chtěli, aby to po probuzení vypadalo, že se pomočil. „Jeden ze synových kamarádů pak zapalovačem zapálil ten sprej a dělal autogen. Přitom zapálil na klukovi oblečení,“ popsal tehdy pro Deník.cz otec zraněného mladíka.

Prakticky jen štěstím nedošlo k požáru celého kupé nebo vagónu. Mladíkovi nakonec pomohli dva cestující, kteří ho uhasili. Utrpěl vážná zranění, nikdo ale záchrannou službu nepřivolal, aby prý podle tatínka neměli problémy. Zraněného odvezli do nemocnice taxíkem.

Tehdy ale utrpěl vážné popáleniny a skončil na popáleninovém centru v pražských Vinohradech, kde čekal na transplantace kůže na obou stehnech. „Je to mazec, s manželkou do teď nechápeme, jak to mohli udělat. Řešíme to i s jeho tátou, který je můj kamarád,“ svěřil se v srpnu otec. Se svým zraněním se bude zcela určitě dlouho psychicky vyrovnávat.

Incidentem se následně začala zabývat i policie. Ta teď zveřejnila resumé svého vyšetřování. „Strakoničtí kriminalisté, kteří případ převzali od klatovských kolegů, po čtyřech měsících vyšetřování obvinili devatenáctiletou ženu a stejně starého muže z Horažďovicka ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla mluvčí policie Jaromíra Nováková s tím, že svůj nepovedený žert budou zcela jistě vysvětlovat i u soudu.