Nervy na uzdě neudržel strážník, který zasadil ženě ránu pěstí do obličeje. Incident natočil ve středu večer náhodný svědek. Jakmile video shlédl primátor, postavil „svého“ muže mimo službu. Věc už šetří státní policie.

Na nepochopitelný zákrok upozornil server iDnes.cz. Na videu, které natočil na Senovážném náměstí jeden z taxikářů je vidět, jak se brutální incident odehrál. Dva strážníci mluví se ženou a mužem. Údajně opilá dvojice se před tím spolu dohadovala. Žena na videu nechce ukázat strážníkovi občanský průkaz. Po chvilce jí strážník rychle a nečekaně vypálí ránu pěstí přímo do obličeje.

To se nelíbí jejímu partnerovi, který strážníka napadne. Nakonec skončí spacifikovaný dvěma strážníky na zemi. Muž v uniformě, který napadl ženu, ještě do ležícího opakovaně kope. „Zákrok byl naprosto neadekvátní a neomluvitelný, zřejmě mu ujely nervy. Ale to si nemůže žádný strážník dovolit,“ řekl Blesku primátor Jiří Svoboda s tím, že napadené ženě se městská policie už omluvila.

Video Strážník dal ženě pěstí, poté kopal do muže ležícího na zemi. - iDnes.cz

O ráně se zapomněl zmínit

Primátor Jiří Svoboda se incidentem zabýval spolu s koordinátorem městské policie ještě ten večer a hned konal. „Prohlédl jsem si všechny záběry i zápis strážníků. Že byly použity donucovací prostředky, tam bylo napsáno, že žena dostala pěstí, tam už není. Následovaly rychlé kroky. Postavení mimo službu a až to policie prošetří, i rozvázání pracovního poměru,“ dodal první muž Českých Budějovic s tím, že video bylo předáno policii.