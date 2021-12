Počátkem prosince roku 1979 našli hasiči v hotelovém pokoji v New Yorku dvě ohořelé ženské mrtvoly. Jednou z nich byla dvaadvacetiletá Deedeh Goodarziová a další dodnes neidentifikovaná šestnáctiletá dívka. Obě se živily prostitucí a před svou smrtí byly mučeny a znásilněny. V hotelu byly nalezeny pouze ohořelá torza jejich těl, vrah jim uřízl hlavy i končetiny a odnesl si je s sebou.

Pachatelem strašného útoku byl Richard Cottingham. Ten byl původně odsouzen za pět vražd, které spáchal počátkem 80. let. Později se však ve vězení přiznal ještě k dalším šesti. Věří se však, že za 17 let svého řádění může mít na svědomí mnohem více životů. Počet jeho obětí může sahat až ke stovce! Protože se Cottingham zaměřil především na prostitutky (mezi další oběti však patří školačky, mladé matky a těhotné ženy), případy se nepodařilo propojit a policisté netušili, že mají co do činění se sériovým vrahem.

Dělám to kvůli matce!

Jennifer Weissová je dcerou zavražděné Deedeh. Po letech se odhodlala ke statečnému činu a napsala Cottinghamovi do vězení. Vyměnili si mnoho dopisů a v roce 2017 ho začala Weissová ve vězení navštěvovat. Stalo se tak poté, co se jí násilník v dopise omluvil.

„Nevím, co mám říct ani jak to říct. Chci ti jen sdělit, co mám na srdci a modlím se, abys mi věřila. Je mi opravdu hluboce líto a velice se omlouvám za všechnu bolest, kterou jsem ti v životě způsobil,“ napsal Cottingham Jennifer.

A proč dcera oběti udržuje přátelství s tím, kdo ji o maminku připravil? „Ano spřátelila jsem se s Richardem kvůli své matce a kvůli vyšetřování. Nebudu mít klid, dokud nezjistíme, kdo byly ty ženy, které zavraždil. Takže proto to dělám,“ sdělila paní Weissová médiím.

Dodala, že jakmile se začala více vyptávat na vraždu své matky, Cottingham se jí otevřel a promluvil i o dalších vraždách.