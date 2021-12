Kulturistovi Dino Tomassettimu (29) může hrozit obvinění z pokusu o vraždu vlastních rodičů. Možná i z vraždy. Vše záleží na tom, jestli se rodiče z útoku dostanou. K incidentu došlo během sobotního dopoledne po Štědrém dni v rodinné rezidenci v přístavu Hewlett. Manželé Rocco (65) a Vincenza (64) Tomassettiovi museli být po napadení ihned operováni. Jejich stav zůstává nadále kritický.

Více než stokilový svalovec po střelbě ujel ve svém cadillacu do New Jersey. Luxusní vozidlo vysledovali policisté pomocí souřadnic jeho GPS navigace. V obci Mahwah jej zadržel kontaktovaný sbor krátce po 14. hodině, uvedl New York Post. Dino prozatím zůstává ve vazbě, dokud nebude vydán úředním v okrese Nassau.

Dino se živí jako osobní trenér, přestože pochází z majetné rodiny. Jeho otec vlastní brooklynskou společnost Empire Transit Mix Inc. Představitelé firmy byli z incidentu v pořádném šoku. "Toto jsou pro mě šokující zprávy," řekl zaměstnanec společnosti do telefonu. Dinova matka vlastní taneční studio Starz on Broadway. Z něj se novinářům nedostalo žádné reakce.

Naopak se jim podařilo kontaktovat Dinovu blízkou přítelkyni, která se ale k incidentu moc vyjadřovat nechtěla. „Opravdu o tom nechci mluvit. Jen vím, že nikdy nebyl násilný," shrnula. I jeho spolupracovník z tělocvičny označil Tomasettiho za „skvělého chlapa“.

Sousedé z rezidentní čtvrti na Long Islandu zůstávají případem šokováni. „Jsou to milí lidé. Vůbec tomu nerozumím," řekl jeden ze zpovídaných obyvatel. Další ohromená sousedka uvedla, že v době střelby nebyla doma. „Manžela a manželku jsme vídali velmi zřídka. Jejich syna jsem nikdy neviděla. Je nám jich velice líto," dodala.