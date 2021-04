Policisty na Kaitlin zavolal soused, který viděl, jak matka třímá v rukou zbraň a vedle sebe má tělo zemřelého syna zabalené v dece. Ta se ještě měla před jeho zastřelením pokusit se vyříznout mu jazyk. Policisté poté našli zakrvácenou matku na verandě.

Místní policii poté sama potvrdila, že opravdu stála o to synovi jazyk vyříznout. To sice nakonec neprovedla, ale syna vlastnoručně zastřelila. Její nepochopitelné jednání zatím podle deníku New York Post nemá vysvětlení. Záznam v trestním rejstříku do této doby neměla.