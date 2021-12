Lidé cestující v letadle z Limy do Iquitos v roce 1971 se těšili za svými příbuznými. Aby taky ne, byl Štědrý den. Plány na šťastné prožití svátků ale zpřetrhala děsivá katastrofa. Letoun vlétl do bouře a do jeho konstrukce udeřil elektrický výboj. Stroj se v několika děsivých sekundách rozpadl na kusy. O život přišla bezmála stovka lidí.

Letoun Lockheed L-188 Electra se na Štědrý den roku 1971 vydal z mezinárodního letiště v Limě. Cílem natěšených turistů a rodinných příbuzných bylo město Iquitos v Peru. Již od startu ale nepanovaly dobré podmínky. V oblasti řádily silné bouře a do jedné z nich vletěl i zmíněný stroj. Navzdory nebezpečnému počasí se piloti rozhodli bouří proletět a neodhodlali se k žádnému nouzovému řešení.

Lockheed L-188A Electra pro 86 cestujících vletěl do bouřky a začal se třást. Stropní úložné koše se otevřely a zasypaly cestující a posádku zavazadly a vánočními dárky. „Moje matka se modlila, aby to dopadlo dobře,“ vzpomínala jedna z cestujících pro deník New York Times.

Jak ale uvedla, ona zůstala v klidu. „Cítila jsem nervozitu, ale byla jsem klidná,“ vysvětlila. Pak ale přišel šok. Do pravého křídla letounu udeřil elektrický výboj. „A je po všem,“ řekla matka tehdy mladičké doktorky. Lidé křičeli a kolem nich létaly vánoční dárky.

Katastrofa byla strašlivá. Kusy letounu i s cestujícími padaly z výšky šesti kilometrů. Šance na přežití byly takřka nulové. Zahynulo jednadevadesát lidí. Někteří cestující po pádu do zalesněného terénu údajně stále žili, ale uprostřed džungle zůstali bez pomoci a zemřeli na následky zranění. Horor tak přežila jediná žena a katastrofa se nechvalně zapsala do knihy rekordů. Jde o nejhorší nehodu způsobenou úderem blesku do letounu.

Vánoční zázrak

Jedinou přeživší vánoční katastrofy je Juliane Koepckeová. Dodnes není jasné, jak se jí to podařilo, protože krátce před nárazem ztratila vědomí. Nejpravděpodobnější je, že její pád zpomalily větve a listy stromů hustého amazonského deštného pralesa. I tak ale dívka utrpěla po dopadu zlomeninu klíční kosti, měla oteklé oko a naštípnutou holenní kost. Juliane přesto dokázala i za pomocí svých znalostí biologie a přírody přežít. Našla si cestu k místním rybářům, kteří ji ošetřili a přivolali pomoc. Její příběh byl dokonce zfilmován ve snímku „Zázraky se dějí“.

O Julianině cestě byl natočen i dokument s názvem „Křídla naděje“. Jeho režisér Werner Herzog uvedl, že v době nehody kousek od místa neštěstí natáčel jiný dokument a na osudný let měl dokonce s celým svým štábem zarezervovány letenky. K jeho štěstí se ale nakonec k letu nedostavil.

Podívejte se na jedinečný příběh nehody v Peru