Poté, co Ian Bennett (38) ubodal přítelkyni 54 ranami nože, obrátil se na pomoc se zahlazením stop na svoji matku. Soud oba shledal vinnými z ohavných činů.

Ian Bennett chodil s Kerry Woolleyovou (†38) teprve jeden měsíc, když ji 12. července 2020 v anglickém Solihullu brutálně ubodal. Než matku dvou dětí napadl, „majetnický a žárlivý“ muž ji nařkl z nevěry se ženou, kterou krátce předtím oba potkali ve vinném baru.

U soudu zaznělo, že se Bennett před činem snažil přijít na to, jak se přítelkyni co nejvíc pomstít. Pak za ní jednou v noci jednoduše přišel a vrhl se na ni s nožem v ruce. Soudu projednávání případu netrvalo ani hodinu, Bennetta i jeho matkou Lyndou Benettovou (63) shledal vinnými. Vrah dostal doživotí s teoretickou možností propuštění za 25 let, jeho matka tři roky.

Syn po skutku zašel za svou matkou a žádal ji o pomoc při zahlazování stop. Ona mu vyhověla. Zároveň ho ale mimoděk i usvědčila, protože její kamera na palubní desce auta vraha zachytila, jak vhazuje sáček s nožem použitým k vraždě do kanálu.

Když přítelkyně dodýchala, Bennett se snažil před policí zahrát divadýlko, které si předem připravil. Zavolal na tísňovou linku, zatímco postával před domem s mrtvou Kerry uvnitř a policii tvrdil, že se nechce ničeho dotýkat, protože „tady se očividně stal zločin“, napsal britský deník Metro.

Policie šílenci neuvěřila ani slovo, které z něj při výslechu vypadlo. Navíc tím, jak důkazů proti Bennettovi přibývalo, začal ztrácet jistotu a pomalu se loučil s přesvědčením, že mu někdo jeho nevinu uvěří. Přesto podle kriminalistů ani vrah ani matka nad hrozným činem neprojevili sebemenší lítost.