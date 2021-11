Voják L. K. před lety zemřel při plnění svých úkolů, proto chce spolek Vlčí máky pro jeho devítiletou dceru vybrat peníze. Po nástupu na základní školu se u ní projevil hendikep, rádi by jí tedy pomohli s vybudováním pokoje.

V září roku 2013 při své práci vojáka zemřel desátník L. K. ze 4. brigády rychlého nasazení. Tou dobou už byla na světě jeho roční dcera. Tatínka ale nikdy neměla šanci poznat, uvedl spolek Vlčí máky.

Dnes je holčičce devět let. Po nástupu na základní školu se u ní projevil zdravotní hendikep, který jí studium komplikuje. Spolek Vlčí máky by proto dívence, jakožto dceři zesnulého vojáka, rád pomohl. „Dnes na něj vzpomínáme a jako hold jeho památce bychom rádi udělali radost jeho nyní devítileté dcerce, u níž se po nástupu do školy projevil zdravotní hendikep,“ uvedli zástupci spolku na facebooku.

Draží se jeden kus originální dřevěné vlajky ruční výroby. Výtěžek poputuje na pomoc sirotkovi. „Pro holčičku bychom rádi vydražili příspěvek na vybavení žákovského pokoje, zejména kvalitní psací stůl a pomůcky,“ dodali.