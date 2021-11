V pondělí celou základní školou Za Chlumem v Bílině na Teplicku otřásla velmi smutná zpráva. Oblíbená kantorka a statutární zástupkyně ředitelky Andrea P. (†47) podlehla koronaviru, který zahltil celou školu. „S velkou lítostí a bolestí Vám oznamujeme, že dnes v noci zesnula jedna z našich zaměstnankyň a blízkých kolegyň,“ napsali kolegové na stránky školy.

Tamní základka musela být koncem října uzavřena, nekontrolovatelně se v ní totiž šířil koronavirus. V karanténě skončilo téměř šest stovek lidí. Jak dlouho bude škola uzavřená, není jisté. Podle krajské hygienické stanice by se ale část žáků mohla vrátit už 15. listopadu. Nakazilo se devět dětí a jeden učitel. Na mimotělním oběhu (ECMO) skončil v nemocnici i asistent pedagoga.

Matka dvou dětí

O tom, že byla Andrea na škole oblíbená, není pochyb. „Všichni ji tady měli rádi, navíc jsem kamarádem jejího syna. Zatím jsem mu nevolal, je příliš brzy,“ svěřil se Blesku mladík v černé bundě před školou. „Je to tragédie,“ řekla jeho kamaráda.

„Byla to skvělá učitelka. Měla jsem ji na několik předmětů a ráda na ní vzpomínám. Je to neštěstí,“ smutní nad ztrátou oblíbené učitelky další žákyně. „Smutné...matka dvou dospívajících dětí...je mi to moc líto,“ napsala jedna z komentujících na facebooku. „Teda z toho mrazí, upřímnou soustrast,“ přidala se další z žen.

Černý prapor a svíčky

Škola na počest zesnulé učitelky vyvěsila nad vchodem černý prapor. „Svíčky a vzpomínky je možné položit na prostor okolo „bazénu“ v předním atriu školy nebo předat službě na vrátnici během úterý a středy v době od 8:00 do 14:00,“ doplnili na webu. Pod tygrem a zebrou je pak vyrovnáno několik svíček, nechybí ani květiny různých barev.

Dostala ocenění

Není tomu tak dávno, co si za svou dlouholetou práci Andrea vysloužila ocenění od vedení města Bílina. A to na den učitelů. „Paní učitelku jsem navrhla za dlouholetý přínos naší škole, za nadstandardní práci, individuální přístup k dětem a za podporu projektů. Těší mě, že ji mám ve svém pedagogickém sboru,“ uvedla pro Deník.cz dva roky zpět ředitelka školy Barbora Schneiderová, která dodnes školu vede.

Zmínila například to, že se zesnulá učitelka podílela na tvorbě učebnice českého jazyka. Z té se teď učí celá republika. Nebyla to ale její první společná tvorba, s jinými lidmi například vytvářela pracovní sešity z mluvnice.

Jak Andrea P. tenkrát v rozhovoru uvedla, při vytváření učebnice měla na starosti sloh. „Navíc jsem pomáhala ještě dotvářet zbylé kapitoly dalších autorů,“ uvedla s tím, že všechno muselo vycházet hlavně z jejich praxe. „Musí to být úkoly, které souvisejí se životem žáka v daném věku. Nelze to udělat tak, aby to bylo mimo jejich věkovou skupinu. To by pak třeba nepochopili. Pro mě bylo velkou výhodou to, že v daném věku byly mé děti. Na nich jsem to otestovala. Navíc mi s vytvářením úkolů i pomáhaly,“ doplnila Andrea.