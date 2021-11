Policisté byli v neděli ráno přivoláni k výbuchu taxíku v liverpoolské ženské nemocnici. Uvedli, že exploze nebyla prohlášena za teroristický čin, ale vyšetřování vede protiteroristická jednotka, která podezřelé zadržela na základě zákona o terorismu.

„Zatím jsme vyrozuměli, že se jednalo o taxík, který zastavil u nemocnice krátce před výbuchem. Stále pracujeme na tom, abychom pochopili, co se stalo, a možná nějakou chvíli potrvá, než budeme moci cokoli potvrdit,“ uvedla policie z hrabství Merseyside v prohlášení.

V taxíku v tu dobu seděl řidič David Perry. Jakmile si všiml podezřelého chování svého zákazníka, který chtěl odvézt k nemocnici, neváhal a ve voze ho zamkl. „David si všiml, že ten muž má na oděvu nějaké světlo a pořád s ním manipuloval, nevypadalo to dobře,“ sdělil deníku Daily Mail jeho kamarád. „Nevím, jak to dokázal, ale zamkl ho tam,“ uvedl.

Pak nastala ohlušující exploze. Otci dvou dětí se podařilo z auta na poslední chvíli vyskočit a pravděpodobně uvězněním atentátníka zabránil dalšímu krveprolití. „Je to hrdina, kdyby se ten chlap dostal do nemocnice, kdo ví, co by se stalo,“ dodal Davidův známý.

Perry naštěstí utrpěl jen řezná poranění, modřiny a poškození ušního bubínku. Po krátkém ošetření byl propuštěn z nemocnice. „Ráno ho bude asi ještě bolet ucho, ale bude doma,“ potvrdila jeho kamarádka.

V reakci na výbuch protiteroristická policie provedla razii po celém městě, zatkla tři muže podle zákona o terorismu a evakuovala desítky domů v rámci operace, která pokračovala až do pondělního rána.

Premiér Boris Johnson na Twitteru poděkoval záchranným službám za jejich „rychlou reakci a profesionalitu“. „Moje myšlenky jsou se všemi, kterých se dnešní hrozný incident v Liverpoolu dotkl,“ dodal.