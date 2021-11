K těžko uvěřitelné události došlo minulý týden ve čtvrtek na sídlišti Okulka nedaleko centra města. Jak je možné, že miminko hrůzostrašný pád přežilo? To zatím neví nikdo. Ani to, jak k pádu vlastně došlo. „Podle toho, co jsem slyšel, tak to děťátko vytlačilo síťku na okně,“ uvedl jeden z vyděšených obyvatel.

Jak uvedl Nový Čas, jde o obrovské štěstí v neštěstí. Pád mohl skončit tragicky a maminka dítěte už má dvě smutné událost v čerstvé paměti. Před nedávnem jí zemřela matka i otec. Ve Vranově nad Topľou bydlí s manželem a dítětem zatím jen krátce v podnájmu.

Miminko mělo velké štěstí, že místo, kam dopadlo, bylo travnaté. A nejen to, trávník byl v místě dopadu skloněný. Po vyšetření v nemocnici se nepřišlo na žádné závažné zranění. Případ si přebrala policie. „V dané věci probíhají procesní úkony. Vzhledem k citlivosti případu a požadavku rodiny není možné poskytovat žádné zjištěné skutečnosti,“ uvedla policejní mluvčí Jana Ligdayová.