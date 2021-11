ČTK to sdělila policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Do Strabenic podle ní vyjížděli policisté 29. dubna. "Pohyboval se tam muž s nožem v ruce. Nikoho ale neohrožoval a nebyl agresivní. Každou chvíli si klekl na kolena, vypadal, jakoby se modlil. Místním připadal podezřelý, a tak zavolali policejní hlídku. Muž ale nekomunikoval, neměl u sebe žádné doklady ani osobní věci, nic co by nám pomohlo ho identifikovat. Vydával pouze chrčivé či syčivé zvuky," uvedla mluvčí.

Muž podle ní zřejmě trpí psychickou poruchou, proto je v dlouhodobé péči lékařů. "V současné době mluví velmi zřídka, česky, ale nepamatuje si téměř nic, nezná své jméno, neví, odkud je," uvedla Kyšnerová. Neznámému muži je podle police okolo 45 až 50 let. Je 175 centimetrů vysoký, štíhlý. "Před hospitalizací, v době jeho nalezení, měl na sobě maskáčový vojenský kabát, maskáčovou vojenskou čepici bez kšiltu, šedé tepláky, červenou károvanou flanelovou košili a modrou mikinu. Na nohou měl hnědé pracovní boty farmářky. Celkově působil zanedbaným dojmem," uvedla mluvčí.