Jan Cimický byl letos prezidentem Milošem Zemanem navržen na státní vyznamenání. Právě tento fakt přiměl k otevřenému prohlášení a obvinění ze sexuálního nátlaku zpěvačku Janu Fabiánovou (42). Po ní se ozvala i herečka Kristýna Frejová (50) či moderátorka pořadu Sama doma Martina Hynková Vrbová (49).

Samotné napadení pak popsala velice detailně. „MUDr. Cimický mě krátce po příchodu napadl. Povalil mě na sedačku, kde mě začal osahávat na prsou a líbat,“ líčí na sociální síti moderátorka.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk už také potvrdil, že případ má v hledáčku policie. „Od včerejšího dne se kriminalisté třetího policejního obvodu na základě zveřejněných informací v médiích zabývají případem sexuálního obtěžování pacientek lékařem z Prahy 8, ke kterému mělo docházet v minulých letech až do současné doby,“ informoval Daněk. Policie hledá možné poškozené a svědky v případu sexuálního obtěžování.

Pomohou nepřímé důkazy?

Vyšetřování ovšem rozhodně nebude jednoduché ani rychlé. „Tyto případy, kdy jde buď o sexuální nátlak, anebo znásilnění, jsou velice těžko prokazatelné, takže bude záležet na práci policie a na svědeckých výpovědích, aby se vše prokázalo,“ vysvětlil pro Blesk.cz renomovaný advokát Jan Černý.

Podle jeho zkušeností bývá v těchto případech velmi málo přímých důkazů, pokud vůbec jsou. „Mám ale také zkušenost, že se hodně využívají řetězce nepřímých důkazů. Když jich bude hodně, tak s nimi policie, státní zástupce a pak i soud dokážou pracovat,“ upřesňuje Černý. Mezi takové nepřímé důkazy patří například svědecká výpověď někoho, komu se poškozená žena svěřila.

Důkazní situace sice může být mnohdy »na vodě« a skutek je těžko prokazatelný, advokát Černý ale soudí, že ani za takových okolností nebývá nic ztraceno. „Z mé praxe znám několik případů, kdy se pod tíhou nepřímých důkazů pachatel přiznal buď úplně, nebo částečně. Víte, ani pro pachatele není jednoduché, když je s těmi svědky neustále konfrontován,“ vysvětluje odborník.

Neúprosná promlčecí lhůta

V případě, že by byl Cimický skutečně obviněn, je trestní sazba za sexuální nátlak až osm let, v případě znásilnění pak až 12 let. Problémem ovšem je, že některé události mohou být dávno promlčené, protože se měly stát už před dvaceti lety. „Promlčecí doba znásilnění je 15 let, u sexuálního nátlaku 10 let. Po této lhůtě by vše bylo promlčené a zůstalo pouze v etické, společenské rovině. Tady bych rád řekl, že by si měli do svědomí sáhnout všichni ti, kteří o tom věděli, ale nic s tím nedělali,“ dodává advokát Jan Černý.

