Psychiatr Jan Cimický se k nařčení dcery Nadi Urbánkové Jany Fabiánové vyjádřil Blesku druhý den. Vše popřel. „Nic takového se nestalo! Jednoznačně odmítám jakékoliv nařčení. Podobnému obvinění je nemožné se bránit,“ odpověděl Cimický. Nechápe, proč s tak závažným obviněním přichází zpěvačka až nyní. „Neumím si to vysvětlit.“

Oslabení důvěry?

Celá kauza ovšem vyvolala bouřlivé diskuze i otázky, nakolik je klient v terapii zneužitelný. Podle psychoterapeuta Jana Kulhánka je dobře, že v dnešní době lidé více využívají služeb psychologů a psychiatrů. Znamená to, že museli překonat předsudky a museli získat důvěru, že jsou to profesionálové, kteří jím budou umět pomoci.

„Samozřejmě, když se objeví takováto kauza, která je na jednu stranu už stará, ale na druhou stranu se týká někoho, kdo je ve veřejném prostoru vidět, tak to může určitým způsobem lidi znejistět, oslabit jejich důvěru nebo minimálně vyslat nějaké pochybnosti, aby se i mně něco podobného někde nestalo,“ vysvětluje Kulhánek.

Psychiatři, psychologové a psychoterapeuti jsou podle něj profesionálové, kteří se řídí etickým kodexem, mají oborové organizace, které mají svou etickou komisi. Přesto občas k porušení pravidel dojde.

„Asi je to bohužel častější, než kolik se toho dostane ven na veřejnost, ale i tak je to určitě ojedinělé. To riziko, že se setkáte s překračováním hranic, když se vydáte pro pomoc, je úplně minimální. V naprosté většině platí, že se jedná odborníky, kteří se budou podle svých možností a dané situace snažit klientovi maximálně pomoci,“ uklidňuje Jan Kulhánek.

Zneužití situace se rozhodně netýká jen profese psychologů. Může k němu dojít i u jiných pomáhajících profesí, třeba při návštěvě lékaře nebo při konzultaci s právníkem. „Klient je v nějaké nouzi, potřebuje pomoci a odborník té nouze může využít ve vlastní prospěch,“ popisuje Kulhánek.

Náklonnost je normální

Podle něho je vždy na začátku terapie důležité dohodnout, jakým způsobem bude pomoc probíhat. „Většina odborníků pracuje tak, že se rozhovor odehrává v místnosti pro to určené, klient sedí, někdy u analyticky orientovaných kolegů leží na lehátku. Fyzický kontakt se omezuje jen na to, že si podají ruku,“ vysvětluje psychoterapeut s tím, že jsou samozřejmě odborné přístupy, například biosyntéza, kde je fyzický kontakt důležitý, opět ale je dopředu jasně dohodnut s klientem.

Pokud se jedná o dlouhodobou psychoterapii, je zcela normální, že vzniká náklonnost, zejména ze strany klienta. „Klientovi je v rámci terapie pozorně nasloucháno a on získává sympatie vůči pomáhajícímu,“ popisuje Kulhánek s tím, že jeho kolegové se se vztahem klient-psychoterapeut učí pracovat už v rámci vzdělávání. „Důvěra a určitá míra náklonnosti je důležitá proto, aby klient ve své životní situaci mohl dělat pokroky,“ upřesňuje Kulhánek.

Nabízí se i otázka, zda je vhodnější vybrat si jako terapeuta muže, či ženu. Jan Kulhánek soudí, že záleží na tématech terapie, většině lidí je to obvykle jedno. „Je důležité se potkat jednou, dvakrát a ověřit si, jestli si společně sedneme. Pak už je jedno, jestli je pomáhajícím muž nebo žena. Samozřejmě pokud se jedná o nějaká citlivá témata, která se týkají třeba sexuality, tak tam klientům na výběru terapeuta záleží více a je možné, že se rozhodují podle pohlaví.“

Terapie během procházky není rande

V současné covidové době se mění i místo, kde se odborník s klientem setkává. Konzultace tak mohou probíhat i formou společné procházky. „Opět je to předem domluvené, klient s tím souhlasí a rozhodně nejde o žádné rande,“ vysvětluje Kulhánek.

Další novou formou je online sezení. Tady je třeba být obezřetný, odborníkovi totiž odkrýváme i něco jiného než jen naše nitro. „Pokud vedeme rozhovor přes nějakou komunikační platformu, musíme si hlídat soukromí, protože v takovém případě nám terapeut kouká domů,“ dodává Kulhánek.