Marcel Grzeszcz (15) vylákal o dva roky mladšího kamaráda do lesa, kde ho zabil a pokusil se mu uříznout hlavu. (Autor: Lincolnshire police/profimedia)

Brutální vraždu a ještě ke všemu spáchanou patnáctiletým chlapcem řeší britští policisté. Marcel Grzeszcz vylákal svého dvanáctiletého kamaráda Robertse Bruncise do lesa, kde ho ubodal! U soudu dostal šestnáct let.

Podle deníku Metro u soudu zazněla ještě další znepokojivá slova. Jak prý uvedl soudce Jeremy Baker, Marcel Grzeszcz se měl po dokonané vraždě pokusit uříznout svému kamarádovi hlavu. Mladý vrah se snažil vykroutit. Tvrdil, že nůž do lesa přinesla oběť a chtěla ho napadnout. V tu chvíli prý obžalovaný ztratil kontrolu a mladíka zabil. Robertse Bruncise však bodl 70krát, což na sebeobranu nevypadá ani náhodou.

„Provedl jste brutální a divoký útok nožem, který jste si přinesl na místo činu. Během vraždy jste se ještě pokusil oběti uříznout hlavu, než jste tam nechal pohozené tělo, aby ho našli kolemjdoucí,“ vmetl soudce mladíkovi. Ten dále zrušil omezení, podle kterého chlapec nesměl být jmenován. „Je to v zájmu spravedlnosti. Pokračování příkazu by znamenalo jen nepotřebné omezení,“ dodal a vrahovi napařil šestnáct let ve vězení.

Soudce dále namítl, že je spokojen s tím, že jednal v rámci spravedlnosti a ne v rámci obžalovaného. To určitě kvitoval i otec oběti Edgars Buncis. „Jak mám vůbec vyjádřit, jak se cítím?“ sdělil zdrceně. „Všechno je to špatně, žádný otec by neměl pohřbívat svého syna,“ uvedl.

Vrchní inspektor Richard Myszczyszyn označil případ za naprosto tragický. „Chtěl bych vzdát hold lidem, kteří milovali Robertse a museli se vyrovnat s jeho ztrátou za tak brutálních a strašných okolností,“ sdělil s tím, že tento případ si budou policisté pamatovat jako jeden nejhorších a nejsmutnějších. Jde podle něj o naprosto nepochopitelný čin.