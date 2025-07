Obří výpadek proudu v Česku: Krizový štáb v pohotovosti, případ řeší kybernetický úřad!

Kvůli pátečnímu výpadku elektrického proudu uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) do pohotovosti Ústřední krizový štáb. Rozsah výpadku a komplikací, které způsobil, podle něj ministerstvo momentálně zjišťuje. Případem se zabývá i kybernetický úřad. Část Česka je bez elektřiny, bez proudu je například část Prahy, dále Středočeského, Ústeckého, Libereckého kraje neo královéhradeckého kraje. Provozovatel soustavy ČEPS příčinu problémů zatím nezná, technici na opravě pracují.

„Kvůli výpadku elektřiny na části území Česka jsem uvedl do pohotovosti Ústřední krizový štáb. ČEPS zjišťuje příčiny a rozsah výpadků, hasiči vyprošťují lidi z výtahů. Rozsah výpadku a komplikace, které způsobil, momentálně zjišťujeme,“ napsal Rakušan.

Co je příčinou blackoutu v části Česka včetně Prahy a co se konkrétně stalo, zjišťuje podle mluvčí Anny Zádrapové i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Víc úřad zatím situaci komentovat nemůže, řekla, později úřad na sociální síti X napsal: „Aktuální masivní výpadek elektřiny v ČR by podle dosavadních informací neměl být způsoben kybernetickým útokem.“

Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) nemají v tuto chvíli informace o tom, že by za pátečním rozsáhlým výpadkem proudu v Česku stál kybernetický nebo teroristický útok, uvedli na síti X.

Výpadek dodávky elektřiny postihl Prahu, kde nejezdila elektrická MHD a nefungovaly služby závislé na elektřině. Výpadek postihl i další části země, tedy části Středočeského, Ústeckého nebo Libereckého kraje.