Šestnáctiletý Talbot-Lummis vytáhl brokovnici na svého o rok mladšího kamaráda! Chladnokrevně svého přítele střelil z pár metrů do hlavy. Chlapec přežil, ale bude mít doživotní následky. Šílený střelec poputuje na desítky let do vězení.