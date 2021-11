Courtney Bryanová byla nezvěstná déle než jeden měsíc. Pokusy o její nalezení byly neúspěšné. To se ale teď změnilo. Její tělo nalezl v autě náhodný turista na strmém náspu v okrese Del Norte v Kalifornii. Ve voze byl mrtvý i její čtyřnohý mazlíček.

Jak uvedl deník The New York Post, policie se domnívá, že za smrtí mladé ženy stojí autonehoda. Koneckonců úsek, kde byl vůz nalezen, je smrtelnými nehodami pověstný. Kriminalisté dále čekají na oficiální potvrzení identity nalezené ženy. Tělo mají v rukou experti z oboru soudního lékařství. Policisté vyloučili možnost násilného činu.

Příbuzní jsou zdrceni

Bryanová byla nahlášena jako nezvěstná před měsícem. Naposledy o sobě dala vědět na instagramu 23. září, když sdílela příspěvek, jak si užívá americké divočiny v parku Hunt Hot Springs.

Jakmile se žena přestala ozývat, její rodina začala trnout hrůzou. „Je to svobodná duše, často cestuje sama. Dala by alespoň vědět, že se vrací, určitě by se s někým spojila,“ uvedla ještě před nalezením těla její sestra. Domů už se Courtney bohužel nikdy nevrátí. „Našli mou sestru, děkuji všem za modlitby. Budeme dlouho truchlit,“ řekla zdrcená příbuzná po otřesné zprávě.