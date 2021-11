Nehoda se stala v neděli pozdě večer poté, co měl jeden vlak v rychlosti vjet do blíže neurčeného předmětu v tunelu a druhý do něj naboural. Předchozí náraz totiž vyřadil z provozu signalizační zařízení.

Jeden ze strojvedoucích zřejmě zůstal vklíněný v kabině. Na místo nehody se sjeli hasiči a rychlá zdravotní pomoc, přiletěly i vrtulníky policie a pobřežní stráže.

Železniční společnost Great Western Railways uvedla, že jeden vlak jel z Portsmouthu do Bristolu a druhý mířil z londýnského nádraží Waterloo do městečka Honiton.