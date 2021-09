Ke střetnutí vlaku a osobního automobilu došlo na nechráněném železničním přejezdu ve slovenské obci Tuchyňa. Po tamní trati se právě přesouvala samotná posunovací lokomotiva, které si ovšem řidička nepochopitelně nevšimla a vjela jí pod kola. O nehodě informovala Televize JOJ.

Podle policie pak následoval přímý náraz do pravé strany vozidla, tedy do míst, kde by normálně seděl spolujezdec. Bylo velké štěstí, že žena jela ve vozidle sama, protože silný náraz odhodil vůz 15 metrů daleko, kde se auto převrátilo do příkopu. Řidička ovšem jako zázrakem přežila, pravděpodobně bez vážnějších zranění.

Video Neskutečné štěstí: Řidičku vlekla lokomotiva desítky metrů, z auta vylezla po svých - TV JOJ

„V době našeho příjezdu se osoba nacházela mimo vozidlo. Byla jí poskytnutá první pomoc, osoba komunikovala, nebyla zpozorovaná vážnější zranění a byla převezena do nemocnice,“ uvedl velitel zásahu a člen hasičského záchranného sboru Martin Miko.

Očití svědci vypověděli, že žena utrpěla jen odřeniny způsobené kousky rozbitého skla. Sanitka ji do nemocnice převezla pouze na pozorování. Z jejího automobilu příliš nezůstalo a zamíří do šrotu. Škoda byla předběžně odhadnuta na 70 tisíc eur, tedy v přepočtu 1,8 milionu korun.