Drahoslav Ryba k neděli na vlastní žádost skončí po téměř deseti letech na pozici generálního ředitele hasičského záchranného sboru. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce oznámit jméno nástupce na pondělní tiskové konferenci, bude zároveň uveden do funkce. Ryba podle ministra odchází na základě zákona, neboť mu uplynulo druhé pětileté funkční období. To dobrovolní hasiči mají v čele poprvé ženu. Jejich starostkou byla zvolena Monika Němečková.

Drahoslav Ryba byl generálním ředitelem hasičů od 1. prosince 2011, do funkce ho jmenoval tehdejší ministr vnitra Jan Kubice. Prezident Miloš Zeman jmenoval Rybu v roce 2013 brigádním generálem, o tři roky později se stal generálmajorem a v roce 2019 byl povýšen na generálporučíka.

„Chci mu poděkovat, byl vynikajícím ředitelem hasičského záchranného sboru. To, že ten sbor je v tak výborném stavu, což dokazuje dennodenně, je do velké míry jeho práce,“ řekl Hamáček na dotaz ČTK ve Sněmovně. Rybův nástupce vzešel z výběrového řízení.

„Osobně říkám, že pro sbor je to ztráta. Kdyby bylo možné, aby tam pan generálporučík ještě nějakou dobu vydržel, tak by to určitě bylo přínosem, ale nemůžeme jít nad rámec zákona,“ dodal ministr.

Dobrovolní hasiči mají novou starostku

Změna nastala nyní nejen u profesionálního hasičského záchranného sboru, ale i u sboru dobrovolných hasičů. Novou starostkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které má přes 363 000 členů, se stala Monika Němečková. Do funkce ji minulý pátek v Brně zvolili delegáti okresních sdružení hasičů.

Němečková je členkou sboru dobrovolných hasičů v Pískové Lhotě na Nymbursku. Od roku 1997 pracovala na úseku mládeže sdružení hasičů, v roce 2005 byla zvolena do funkce náměstkyně starosty sdružení, kde dosud vedla úsek mládeže. V nejvyšší pozici střídá dosavadního starostu Jana Slámečku, který dobrovolné hasiče vedl od roku 2018.

Monika Němečková, starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Delegáti sjezdu také vybrali šest nových náměstků starostky. Nejvíce hlasů na tuto pozici získal krajský starosta Pardubického kraje Josef Bidmon (269 hlasů), zvoleni byli i současní náměstci Jaroslav Salivar a Richard Dudek, ředitel kanceláře Jan Aulický, senátor Zdeněk Nytra a okresní starostka z Benešova Dana Vilímková.

Dobrovolní hasiči mají v českých zemí více než 150letou tradici. Pomáhají profesionálním hasičům při likvidaci větších požárů, vyjíždějí k technickým zásahům, asistují při odstraňování následků těžkých dopravních nehod, při povodních nebo u vyprošťování lidí ze zřícených budov. Věnují se preventivní činnosti i požárnímu sportu. Především v menších obcích jsou spolky dobrovolných hasičů i významnými organizátory kulturních a společenských akcí.