Osobní auto řízené dvaašedesátiletým mužem vjelo v úterý večer v Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku do posezení u restaurace, kde bylo několik lidí. Dva z nich utrpěli těžká zranění a odvezly je sanitky.

Jak v tiskových zprávách to uvedli policejní mluvčí Monika Kozumplíková a mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček, nehoda se v obci u Zlína stala před 20:00.

Podle policejní mluvčí narazil řidič osobního vozidla Mercedes, který chtěl odjet z parkoviště u zahrádky restaurace, do dvou návštěvníků sedících u jídelního stolu. „Oběma mužům ve věku 48 a 42 let způsobil těžké zranění. Záchranáři je převezli do nemocnice,“ uvedla Kozumplíková.

Před příjezdem záchranné služby poskytovali zraněným první pomoc hasiči. „Asistovali zdravotníkům také při jejich transportu do vozidel zdravotnické záchranné služby. Vyproštění zraněných naštěstí nebylo nutné,“ uvedl Řezníček. Proškolení členové hasičského záchranného sboru podle něj poskytli přítomným svědkům první psychickou pomoc.

Dechová zkouška u řidiče byla negativní. „Škoda na vozidle a na jídelní sestavě je předběžně vyčíslena na 75.000 korun. Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti s trestní sazbou až čtyři roky odnětí svobody," doplnila Kozumplíková. Veškerými okolnostmi nehody se nadále zabývají dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty.