Tragicky zemřela Bella Grace Bennettová, která si se svou sestrou hrála ve městě Blackshear v americké Georgii. Na pětiletou dívku spadl kamenný památník. Dívčin otec spolu se strýcem se snažili Bellu vysvobodit zpoza těžkého kamene. Bella byla později převezena do nemocnice, kde zemřela.

Poslední srpnovou neděli večer si hrála Bella Grace Bennettová se svou osmiletou sestrou ve městě Blackshear. Děvčata si hrála u památníku, který byl ve městě vztyčen v roce 1989 a váží 136 kilogramů. Právě masivní kamenná deska památníku se uvolnila a spadla na pětiletou Bellu!

Podle zpravodajského webu News4jax.com měla starší dívka skočit na kamennou desku, která se posléze svalila na Bellu. Podle informací britského deníku Daily Star u památníku chyběl šroub, který by držel kamennou desku ve vzpřímené poloze.

Tragédii přihlížela nejen sestra Belly, ale rovněž její otec a strýc, kteří rychle běželi holčičce na pomoc. Nicméně jejich snahy byly marné a nemohli kámen nadzdvihnout. Na pomoc pak přiběhli další lidé. „Otec byl celou dobu dole a pokoušel se z ní tu desku dostat pryč, ale nešlo to. Zkusil jsem to zvednout, aby ji mohl vytáhnout, ale bylo to marné,“ uvedl svědek pro zpravodajský web News4jax.com.

Nakonec se ale třem mužům podařilo obří desku dostat z holčičky a Bella byla převezena do nemocnice. V pondělí v brzkých ranních hodinách však zemřela.

