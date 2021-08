Autor: for -

Čech Martin Urza utrpěl v Itálii vážnou nehodu. Během paragladingu narazil do skály. Vrtulník jej transportoval do nemocnice, kde podstoupil operaci vážně zraněného kotníku. Poranil si také plíci a léčit se bude i z deseti zlomenin. Informoval o tom server TN.cz.

Čtyřiatřicetiletý Čech se vážně zranil v Itálii během paraglidingu. Po startu narazil Martin Urza do skály a utrpěl přes deset zlomenin a poranil si plíce a kotník. Informovala o tom jeho manželka na sociální síti na stránkách Fórum svobodného přístavu.

„Nejhůře vypadala noha v pravém kotníku, to museli hned včera večer operovat a budou muset minimálně ještě jednou. Nyní je na ARO. Mimo anestetika byl ale celou dobu při vědomí, komunikoval, dnes mu i nechyběl humor, rozhodně se dá do pořádku a bude dobrej. Slavíme, že to přežil, že si neporanil míchu a že jsou obě končetiny spravitelné,“ uvedla manželka Tereza.

Ze skály jej sundaval vrtulník

Urza byl v Itálii na dovolené, kde se paraglidingu věnoval společně se ženou. Po nárazu jej musel ze skály dostávat vrtulník, který jej transportoval do nemocnice v městě Udine. Podle manželky je péče naprosto skvělá, jak uvedla na twitteru.

Manželka Tereza v příspěvcích dodává, že netuší, kdy se vrátí domů do Čech, kde mají naplánováno několik akcí. Urza totiž letos plánuje se stranou Nevolte Urza.cz kandidovat v letošních volbách. Bývalý podnikatel, programátor a youtuber Uzra sám sebe označuje za anarchokapitalistu.