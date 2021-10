Motorák loni v září projel nádražím a poté se srazil s lokomotivou, která táhla měřicí vagon. „Strojvedoucí osobního vlaku při vjezdu do železniční stanice Kdyně nedovoleně překročil stanovenou rychlost, přičemž nezastavil v místě určeném pro výstup a nástup cestujících. Nezastavil ani před návěstidlem se signálem stůj na odjezdu z nádraží,” popsal podle serveru novinky.cz státní zástupce Josef Vojta.

Motorák jel podle znalců rychlostí 60 km/h, což je o 20 km/h více, než měl. S tím strojvedoucí nesouhlasí. „Kdybych tam vjel tak rychle, po průjezdu výhybkou by všichni lidé ve vlaku popadali. Technicky to prostě není možné. I kdybych připustil, že jsem jel rychleji, tak pokud by bylo kolejiště v pořádku, rozhodně bych i tak bezpečně zastavil,“ hájil se.

Zraněný i strojvedoucí

Při srážce se zranilo 19 lidí, tři vážně, mezi nimi i souzený strojvedoucí. Utrpěl mnohačetné zlomeniny a vnitřní krvácení. Zdravotními následky trpí dodnes, má přiznanou invaliditu 3. stupně.

„Viděl jsem, jak se cestující válejí po zemi. Chtěl jsem jim jít pomoct. Nešlo to, byl jsem v kabině přimáčknutý a nemohl se ani hnout. Ven mě museli vystříhat hasiči,“ popsal již dříve pro novinky.cz strojvedoucí. Domnívá se, že znalec mohl vyhodnotit rychloměr.

Že je něco špatně, zjistil už asi 200 metrů od nástupiště „Chtěl jsem si trochu přibrzdit. Jenže se zablokovala kola a došlo ke smyku. Začal jsem pískovat a přerušovaně brzdit. Snížil jsem rychlost tak na 20 km/h, ale zastavit jsem nedokázal,“ uvedl.

Znalec: Jel rychle

Když viděl protijedoucí manipulační vlak, použil i rychlobrzdu. Srážce už ale nezabránil, podle svědků motorák letěl asi deset metrů vzduchem a pak ještě dalších několik metrů skákal po pražcích.

„Pokud by strojvedoucí dodržel stanovenou rychlost čtyřicet kilometrů v hodině, tak sice nevylučuji, že by také došlo ke smyku, ale měl by daleko větší brzdnou dráhu, na které by dokázal zastavit a ke srážce by nedošlo,“ konstatoval znalec. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí strojvedoucímu až osm let vězení.

VIDEO: Srážka motoráku s lokotraktorem ve Kdyni na Domažlicku v září 2020.

délka: 00:23.00 Video Ve Kdyni se srazil osobní vlak s lokotraktorem táhnoucím měřící vůz. ni HZS PK