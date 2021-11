Patrick Boos (45) se tak fanaticky zajímá o nechvalně známého zločince a vůdce krvavého kultu Charlese Mansona, že si dokonce nechal jeho portrét vytetovat na nohu. Jeho žena Deanne udělala to samé. Obrázky je stály v přepočtu přes 30 tisíc korun. Pár si kérky nechal vyhotovit s příměsí Mansonova popela, který zemřel v roce 2017 ve vězení.

Boos už má z dřívějška na čele vytetovaný křížek, který byl pro Mansona typický během soudu s ním. Stejný křížek si v té době na čelo tetovali i členové krvavé sekty zvané Mansonova rodina, která měla v 60. letech na svědomí několik brutálních vražd. Charlese Mansona soud odsoudil na doživotí, zločinec zemřel v roce 2017 ve vězení.

Kromě křížku se Boos „pyšní“ i vytetovaným nápisem Helter Skelter, což je přezdívka, kterou si Manson vymyslel podle názvu známé písničky kapely Beatles. Nyní se Boosovi na noze čerstvě skví navíc i Mansonův portrét vyvedený červeno-černým inkoustem s příměsí odsouzencova popela, který se podařilo tatérovi získat od Mansonových vnuků.

Obličej známého zločince si na nohu nechala vytetovat i Boosova žena. Oběma umělecký „skvost“ na jejich tělech vytvořil tatér Ryan Gillikin, známý svým zákazníkům také jako Ryan Almighty (Ryan Všemocný). Za obě tetování na stehně a lýtku si řekl v přepočtu 33 tisíc korun.

Tatér si zakázku pochvaloval. „Strávil jsem pěkný odpoledne s tímhle vám všem známým bláznem Patrickem Boosem a jeho krásnou ženou,“ napsal Gillikin na sociální sítě. „Mají teď ode mně navzájem ladící portréty toho starého muže, vše podle mé předlohy,“ uvedl tatér a dodal, že jako „memento mori a hold Mansonovi“ mají v inkoustu přimíchaný zločincův popel, který prý tatér sám získal od přítele Mansonova vnuka.

„Je to zvláštní, že je teď Charlie mojí součástí,“ řekl podle Daily Star Boos, když přišel s novým obrázkem na těle domů. „My vůbec nevíme, zda Manson skutečně může za ty vraždy, za který ho odsoudili,“ nechal se slyšet přitom. Jedním dechem ale doplnil, že v žádném případě nechce být jako známý zločinec, ani lidi vyzývat k rasové válce, jak to dělal právě Manson.

Boos prohlásil, že je „smutný za jeho oběti“, ale že bude už bohužel navždy součástí historie a že on si zvolil, aby tato historie byla doslova jeho součástí. „Fakt nevíme, jestli Manson udělal něco jiného, než jen to, že byl vůdcem sekty. Možná posílal své lidi zabíjet druhé, ale on vždy říkal, že s tímhle nemá nic společného,“ uvedl také Boos.

Po Mansonově smrti v roce 2017 se odehrála dlouhá právní bitva o jeho popel, který nakonec vyhrál vnuk Jason Freemann. Řekl, že dědovo tělo nechá projít kremací a popel rozptýlit. Podle Daily Mail si jeden z Freemanových přátel část popela z rozptylové loučky odnesl a něco z něj vzal i pro tatéra Gillikina.

Od té doby už Gillikin Mansonův popel přimíchal do několika svých tatérských kousků.