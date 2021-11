Zpěvák a hudebník Luboš Didik († 38) z kapely Rolland z Čirča odešel do muzikantského nebe a všichni, kdo ho znali, teď roní slzy. Oblíbená skupina prožívá těžké časy, hrát ale nepřestává, a dokonce už sehnala za Luboše náhradu.

Hudebník Luboš z Čirče, který na Slovensku hrál na klávesy a akordeon a krásně zpíval, se v létě tragicky utopil v přehradě, když s kamarádem využil pauzy mezi štacemi a šli se oba smočit. Zatímco kamarád poznal včas, že nemá dost sil, a vrátil se, Luboš plaval dál. A to ho stálo život. Záchranáři ho sice po vytažení z vody na chvíli oživili, cestou do nemocnice ale vydechl naposledy.

Za členem velmi populární kapely Rolland z Čirča, která lidem zahrála k tanci i poslechu už na mnoha a mnoha svatbách, zábavách a festivalech, slzí teď všichni, kdo veselého a vždy dobře naloženého Luboše znali.

Kapelník skupiny Miroslav Gernát na svého nejlepšího kamaráda z dětství nikdy nezapomene. „Vzpomenu si na něj každý den, to jinak nejde. Neuplynul den, abychom si aspoň nezavolali, vzájemně jsme si pomáhali. Připomínám si ho na fotkách a videích, byli jsme jako bráchové,“ řekl webu Plus Jeden Deň hluboce zarmoucený Lubošův věrný kamarád, který s ním od malička obrážel pěvecké soutěže.

Pohřeb v létě byl velkolepý, s mnoha smutečními hosty, důstojným obřadem i procesím.

Protože Miroslav ví, že by si jeho kamarád nepřál, aby kapela skončila, plánují hrát a rozveselovat lidi dál. „Máme nového člena. Je od nás, z obce Čirč. Už s námi v minulosti hrával. Působil nějakou dobu v zahraničí, teď se vrátil a po tom, co se to Lubošovi stalo, přijal nabídku na působení v kapele. Natočili jsme nový klip, už měl i premiéru,“ řekl Miroslav.

Skupina tak jede dál. Nabídky na hraní se jí stále jen hrnou stejně jako dřív, ale není to pro nikoho snadné. „Odehráli jsme bez Luboše několik svateb, hrálo se nám těžko,“ vyznali se členové kapely.