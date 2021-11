Na operačním stole zemřela úspěšná a krásná kadeřnice Izabela S. Třicetiletá máma, která na svět měla přivítat druhého potomka, zemřela v nemocnici v polském městě Pszczyna. Žena zřejmě zemřela na septický šok poté, co lékaři odmítli provést inetrrupci, i když měl plod genetickou vadu a maminku ohrožoval na životě. Doktor čekal, až plodu přestane tlouct srdce. Případ Izabely šokoval polskou veřejnost a národ začal protestovat proti rozhodnutí Ústavního soudu, které de facto postavilo potraty mimo zákon. Pacientka, která s Izabelou sdílela v nemocnici pokoj, uvedla, že pokud by lékaři zasáhli, Izabela by žila.