Už jsou to tři roky, co zkušeného psovoda Tomáše Procházku (†41) zákeřně zastřelil afghánský voják. Kolegové si připomínají smutné výročí. Jeho belgický ovčák Doky po příletu na letiště do Kbel truchlivě naříkal ve chvíli, kdy stál vedle rakve s Tomášem. Dojemný okamžik si všichni zapamatovali.