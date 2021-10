V kolumbijské Bogotě, nechvalně proslulé vysokou kriminalitou, v noci z úterý na středu skupinka tří mužů zavraždila mladého cyklistu. Diego Alejandro Cardozo Villalobos (25) se právě vracel s mladším bratrem (21) ze společného výletu, když se na ně vrhli ozbrojení lupiči.

Třem mužům původem z Venezuely šlo o drahá silniční kola, na kterých oba bratři jeli, a o jejich další osobní věci. Dva zločinci v rukou drželi nože, třetí měl pistoli. Diego Alejandro se nechtěl jen tak dát, a proto se s muži pustil do potyčky. Ti mu zasadili tři rány do hrudníku, zatímco jeho bratra udeřili do obličeje a drželi ho na distanc namířenou pistolí.

Pak skupina vsedla na uloupená kola a s bágly obou bratrů na zádech ujela. Na silnici nechali ležet vážně zraněného Diega a otřesného bratra, který zůstal dostatečně při smyslech na to, aby dokázal zazvonit u jedněch dveří nedaleko a nechat přivolat sanitku. Cestou do nemocnice však bohužel silně krvácející Diego zemřel.

Mladík, který se rád účastnil mnoha cyklistických soutěží, na světě zanechal zarmoucené blízké, včetně dvou bratrů, rodičů a přítelkyně. Policie případ vyšetřuje, ale nebude mít jednoduchou práci. Už proto, že na místě, kde k přepadení dvojice došlo, nejsou instalovány kamery ani pouliční osvětlení. Úřady proto nabízejí 20 milionů kolumbijských pesos (120 tisíc korun) za informace vedoucí k dopadení pachatelů.