Nepříjemný zážitek mají za sebou dva nezletilí chlapci, kteří tento týden cestovali vlakem z Kolína do Chocně. Do kupé k nim nastoupil muž s nožem a sdělil jim, že jde o přepadení, pak tvrdil, že je to pouhý vtip. Nicméně chlapce okradl o peníze, prsten a sluchátka. Navíc se jim pochlubil, kam má namířeno, a tak ho policie brzy dopadla.

Kluci zrovna cestovali do školy, když k nim nastoupil neznámý člověk s nožem a sdělil, že jde o přepadení. I když muž následně tvrdil, že si dělal legraci, měl stále v ruce nůž. Po chlapcích požadoval peníze, prsten a sluchátka. „Kamarádi měli obavu z toho, co by se mohlo stát, viděli, že jednou rukou neustále drží v kapse nůž, proto ho poslechli,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Poté, co dvojici muž okradl, vystoupil. Klukům navíc ještě z nástupiště přes okénko zamával. Předtím se ale ještě stihl pochlubit, že dál pojede do Vysokého Mýta. Kluci zavolali policii, operační důstojník jednal rychle. „Ihned na nádraží do Vysokého Mýta vyslal kolegy z vysokomýtského obvodního oddělení, kteří u průvodčího vlaku zajistili, aby nikdo nevystoupil. V posledním vagónu u toalet našli muže odpovídajícího popisu,“ doplnila mluvčí.

Po zadržení se ukázalo, že má muž na svědomí také loupež, která se stala v srpnu ve Vysokém Mýtě. Pachateli hrozí za oba zločiny až deset let vězení.