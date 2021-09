Zástupy návštěvníků přilákala o víkendu Strakonická pouť, která se tam konala v souvislosti se svatováclavskými oslavami. Návštěvníci se mohli pobavit na adrenalinových atrakcích, ovšem podle videa a fotografií, které se objevily na sociální síti Facebook, jedna z jízd skončila dramaticky! Ve videu je vidět vystřelovací koule, zvaná Adrenaline. Dva návštěvníci nasednou do kovové koule a posléze jsou „vystřeleni do nebes“. Atrakce je velice populární mezi milovníky adrenalinu.

Podle záznamů z videa na sociální síti do vystřelovací koule ve Strakonicích nasedli dva chlapci. Atrakce se už dala do pohybu a koule pomalu stoupala nahoru, když se stalo něco nečekaného. Jedno z lan se utrhlo a koule s návštěvníky se nekontrolovaně vymrštila k jedné straně, kde zůstala viset ve výšce asi 10 metrů. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo. „Já u toho přesně stála, když se to stalo, strašně jsem se lekla, v tu chvíli jsem si řekla, že na to už nikdy nepůjdu, když jsem to viděla,“ uvedla jedna ze svědkyň pod fotografiemi.

„Dcera měla jít po těch klukách, který to utrhlo. Hlavně, že to dobře dopadlo a urvalo se to hned při odpalu a ne někde výš,“ reagovala na fotky další z návštěvnic poutě. „Byli jsme tam kolem 13. hodiny a říkáme s manželem, že je ta guma normálně roztřepená a že se to celé divně hýbe a je to tady. Hlavně, že to dopadlo dobře,“ napsala další svědkyně. „Zrovna jsme u toho stáli. Mohlo to dopadnout velmi špatně. Opravdu velké štěstí, že se nikomu nic nestalo,“ stojí v dalším komentáři.