Atrakce Star Flyer na neonové tabuli slibuje, že se s ní dostanete až na vrchol světa! Návštěvnici, kteří se však na kolotoč, který se nejen točí kolem dokola, ale také se pohybuje nahoru a dolů, vypravili v sobotu, místo adrenalinu na „vrcholu světa“ zažili chvíle hrůzy. Do lunaparku Planet Fun vyrazila i Zara McGeownová se svou rodinou. Její manžel, dcera a neteř byli na kolotoči. Pro BBC uvedla, že zničehonic se jízda čím dál víc vymykala kontrole a návštěvníci nemohli nic jiného, než nečině čekat, jak to dopadne.

Podle informací The Mirror se sedadla houpačky začala „houpat všude kolem sebe“ a vyhazovala lidi ze svých sedadel. Při zběsilé jízdě bylo zraněno až jedenáct dětí. Čtyři děti a dva dospělí museli být odvezeni do nemocnice. „Bylo to tak děsivé pro mě a moji dceru, která se cítila bezmocná, když jsme sledovali, jak se jízda stále více vymyká kontrole. Byla naprosto hysterická, protože si upřímně myslela, že její rodina bude vážně zraněná,“ uvedla pro BBC s tím, že desetiletá neteř a devítiletá dcera utrpěly zranění na nohách poté, co prudce narazily do kovové cedule. Neteř musela být převezena do nemocnice.

Propukla hysterie

Chvíle čiré hrůzy zažil i Lee Toner (29), který uvedl, že sedadla začala navzájem narážet do sebe. „Můj nejmladší bratr a já jsme právě vystoupili z této jízdy. Když jsme tam byli, tak to bylo v pořádku, nebyly žádné problémy. Právě jsme stáli před tím, když nastoupili ostatní lidé a za další minutu se atrakce rozbila. Místo toho, aby šla rovnou do své plné výšky, vystoupala asi jen dva metry. Takže když se to začalo houpat, začalo to narážet do všech stánků a světel, které byly kolem,“ popsala dramatické chvíle Cassie Flemmingová (23) pro britský deník Metro. „Lidé naráželi do všech kovových stojanů kolem atrakce a pak se začali kolem sebe houpat. Bylo to hrozné,“ dodala.

Na vině jsou puberťáci

Atrakce byla osudný den uzavřena a vedení parku zahájilo vyšetřování. Ještě ten den na sociální síti Facebook park zveřejnil výsledky prvotních výsledků. V prohlášení uvedl, že nebyly nalezeny žádné mechanické závady na atrakci, ovšem atrakci nechávají ještě uzavřenou z důvodů dalších bezpečnostních kontrol a vyšetřování. Na vině bylo údajně nevhodné chování několika teenagerů na atrakci.

