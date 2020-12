Alkohol, chlebíčky, přátelé a také bouchající petardy, dělbuchy, římské svíce a další podobná pyrotechnika. Nejen na Silvestra lidé s radostí či údivem pozorují, co všechno pyrotechnika dokáže na obloze vytvořit. Jenže často dochází i k nehodám, při nichž lidé přicházejí o prsty, ruce, nebo dokonce o život. Zvláštní kapitolu tvoří i požáry, kterými rozjaření lidé s oblibou zpestřují hasičům jednu z nejnáročnějších nocí v roce.

Bez homologace ani ránu

Hasiči a policisté pravidelně informují o cestách, jak se podobných neštěstí vyvarovat. Pro začátek doporučují pyrotechniku kupovat tam, kde lze ověřit její kvalitu. Mezi taková místa podle nich nepatří večerky či tržnice. Je důležité dbát i na to, zda není obal pyrotechniky poškozený.

„Nakupujte prostředky, které jsou opatřeny zkušební značkou státní zkušebny, popř. evropskou homologací CE, což vám zaručuje, že si kupujete bezpečný prostředek, nicméně vždy mějte na paměti, že si kupujete předmět obsahující výbušninu,“ varují policisté s tím, že je potřeba kontrolovat i datum spotřeby.

Okna a balkony jako no-go zóna

Jelikož je letošní Silvestr trochu jiný, a od 21:00 do páté hodiny ranní platí zákaz vycházení, dá se počítat s tím, že budou lidé rachejtle odpalovat například z balkónu či oken svých bytů. To je ale také velmi nebezpečné. „Obáváme se, aby lidé pyrotechniku neodpalovali z balkónů či oken. Muže to zalétnout do protějších bytů nebo způsobit požár u vás doma,“ říká mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

„Pražští hasiči slouží během silvestrovských oslav v posíleném počtu oproti současnému stavu. V pohotovosti budou minimálně čtyři dobrovolné jednotky. Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou má v posledních letech setrvalý stav. Nejčastěji hoří travní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech,“ dodává Kavka.

Praha má na svém území vytyčené oblasti, kde je odpalování zábavní pyrotechniky zakázané. Ukazují to i v jednoduché mapě. Nejčastěji jde o oblasti, kde se nachází domovy seniorů, domovy pečující o osoby s postižením, útulky nebo zdravotnická zařízení.

Případy, ze kterých mrazí

Na začátku června došlo v Českých Velenicích k incidentu, který vážně poranil nezletilého chlapce. Exploze pyrotechniky mu způsobila takové zranění, že pro něj musel přiletět záchranářský vrtulník a transportovat ho do pražské nemocnice.

Jsou ale i případy, které končí smrtí. Jeden se stal na začátku roku 2013 ve slovenské obci Rybany. Šedesátiletý muž vhodil podomácku vyrobenou pyrotechniku do větracího otvoru u jednoho z památníků. Z uzavřeného prostoru se ozvala ohromná rána! Výbuch se muži stal osudným, a doslova mu utrhl hlavu! Všemu navíc přihlížel jeho syn.

Video Takhle to v Praze bouchalo o silvestrovské půlnoci na přelomu roku 2019 a 2020. - Amos Chapple Photography

Jak moc nebezpečnou hračku máte doma?

Pyrotechnika má i své kategorie. Ty jsou celkem čtyři.