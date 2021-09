Téměř týden už egyptské úřady zadržují Čecha Radovana Kobzu (45), který do země přicestoval v pátek 24. září. Dostat se do potíží měl kvůli nedodržení místních celních pravidel. Rodina s ním ale ztratila kontakt a bojí se, co bude dál.

Pana Kobzu (45) egyptské úřady zadržely v oblíbené turistické destinaci Hurgáda. Celníci měli výhrady proti tomu, co český turista vezl v kufru. Ačkoli měl být podle dostupných informací brzy propuštěn, nemá od něj dosud jeho rodina žádné zprávy.

„Je to těžké, už jsme od toho pátku šest dní jako na trní, jsme nervózní, nevíme, co se tam děje,“ řekl k tomu pro televizi Prima Kobzův syn. „Říkáme si, že my se tady máme dobře, bůhví jak se tam má on,“ dodal.

Podle informací televize vyjel podnikatel Kobza do Egypta na dovolenou, kterou chtěl spojit s obchodní schůzkou. Měl prý v plánu nabídnout potenciálním obchodním partnerům vzorky zdravotnického vybavení, s nímž má Kobza obchodovat. V kufru měl mít neprodejné vzorky elektrod na kardiostimulátor.

Rodina si zoufá, že vůbec neví, co se děje. „Konzulát nám řekl, že je to proces na den, pak na jeden až dva dny, a teď už nám nejsou schopni říct, jak dlouho to může trvat,“ říkají.

Podle rodiny úvodní informace zněly tak, že úřady Kobzu obvinění zprostily a chystají jeho propuštění na další den. To se ale nestalo a rodina s ním ztratila zcela spojení, další den se mu už nedovolala. Když se nato příbuzní ozvali do hotelu, kde měl mít Kobza objednaný pokoj, na recepci jim sdělili, že se ještě nedostavil a v zařízení se vůbec neubytoval.

Egypt údajně plánuje českého turistu vyhostit. „Čekáme na rozhodnutí egyptských úřadu o jeho možném vyhoštění,“ řekla pro televizi zástupkyně tiskového odboru českého ministerstva zahraničí. „Jde o proces, který podléhá egyptskému právu a my na jeho délku nemůžeme mít vliv,“ dodala.

Jak uvedly Seznam Zprávy, Kobza měl v kufru kromě zdravotnického vybavení převážet také osobní léky a potápěčské vybavení. Jak se případ bude vyvíjet, nikdo přesně neví, všichni ale doufají, že se záležitost brzy vyjasní.