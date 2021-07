Silnice z Liberce do Hodkovic nad Mohelkou se u Jeřmanic kvůli opravě zužuje do jednoho jízdního pruhu. Drtivá většina řidičů vzorně dojíždí na konec a formou zipu se řadí mezi ostatní auta. Výjimkou byl ale řidič červeného nákladního auta, který první prázdninový den nepochopitelně vybočil a začal levý pruh blokovat. To vytočilo jiného řidiče kamionu, který se rozhodl situaci vyřešit. Řidič červeného vozidla po incidentu dostal padáka.

K incidentu došlo 1. července na silnici č. 31 z Liberce do Hodkovic nad Mohelkou na úrovni obce Jeřmanice. Kvůli opravám byl sveden levý jízdní pruh do pravého, tvořily se tam tak kolony. Zatímco se ostatní řidiči chtěli řadit zipováním, šofér červeného náklaďáku měl na dopravní situaci jiný názor a svým vozem levý pruh zablokoval pomalým popojížděním.

Manévr vytočil řidiče kamionu a zároveň autora videa, které při incidentu vzniklo. Naštvaný kamioňák pak dojel na úroveň červeného vozu, aby si s pomalu jedoucím řidičem promluvil o jeho počínání.

„Co tady děláš? Proč si nezajedeš zpátky, vole?“ ptal se autor videa. Druhý řidič nereagoval, proto se autor videa rozhodl vzít do ruky za jízdy telefon a šoféra si natočit. Ani to ale na věci nic nezměnilo, a tak kamioňák červený vůz zablokoval a šel si to s jeho řidičem vyřídit z očí do očí. „Hodláš blokovat pruh?“ zeptal se ho. Co přesně se mezi řidiči potom dělo, není jasné.

K incidentu se na sociální síti později vyjádřil autor videa. „Ano, neměl jsem tam zastavit oba pruhy, ale provozu ta chvilka moc neuškodila. A pán se opravdu za mě zařadil zpět jen díky tomu, že věděl, že je natočen,“ uvedl.

Řidič se už v práci neukázal

Blesk.cz kontaktoval i ředitele společnosti, s jejímž vozem blokující řidič jel. „Jedná se o staršího introvertního řidiče, který strávil za volantem hodně času, nekonfliktního, což se zároveň potvrdilo na zmíněném videu, kdy na vulgární nadávky kolegy-řidiče nijak nereagoval a celou situaci ustál,“ popsal Blesku ředitel firmy Bradop Michal Bojko.

Podle něj chtěl řidič červeného náklaďáku přejet do levého pruhu proto, aby využil klasické řazení formou zipu. „Jenže narazil na dopravní značku ,zákaz předjíždění pro nákladní vozidla‘. Při pokusu najetí zpět mu pravý jízdní pruh blokovalo nákladní vozidlo, které mu neumožnilo bezpečné vjetí zpět do pravého jízdního pruhu, a přitom řidič v tomto vozidle ho častoval neslušnými výrazy a natáčel,“ dodal Bojko.

Jediný přestupek, kterého se podle Bojka dopustil, byl ten, že nedal blinkr při přejíždění do levého pruhu. „Celá situace nás mrzí a zmíněný řidič se již za volant automobilu nechce vrátit, což nás velmi mrzí. Dle jeho slov se s takovou vulgaritou na silnici nesetkal, od té doby se v práci neukázal,“ zakončil.