Chile šokovala smrt televizní hvězdy Nayary Vitové. Třiatřicetiletá kráska přijela do země z Brazílie v roce 2005. Bylo jí pouhých sedmnáct let a chtěla se prosadit v showbyznysu. Nakonec se jí poštěstilo v modelingu a byla hvězdou tamních módních přehlídek. V roce 2015 poprvé zazářila v televizi. Věnovala se sportu a na svůj účet na instagramu dávala rady v oblasti fitness. S partnerem, ředitelem technologické společnosti, Rodrigem Del Valle Mijacem vychovávala malou dcerku.

Právě se svou rodinou a přáteli před týdnem oslavila své třiatřicáté narozeniny. To byl její poslední příspěvek na instagramu. Na fotografii drží svou dcerku a usmívá se do fotoaparátu. Vedle ní stojí její partner s dortem. O několik dní později byla Nayara nalezena mrtvá.

Kráska s libanonskými kořeny zemřela 7. července. Osudným se jí stal pád z balkónu svého bytu ve 12. patře! Podle informací zpravodajského webu Opovo Rodrigo vypovídal, že Nayara spáchala sebevraždu. Údajně měla proběhnout obývacím pokojem a skočit z balkonu. Rodina však nevěří, že by Nayara trpěla depresemi a že by byla schopná vzít si život. „Pracovali s hypotézou o sebevraždě a to bylo vše. To je velmi zvláštní. O hodinu později se Rodrigo spojil s rodinou Nayary na radu svého právníka,“ uvedl pro britský deník Daily Star Sergio Puga s tím, že nechápe, jak může někdo volat právníkovi, když právě ztratí milovaného člověka. Dále měl dodat, že verze Rodriga nesedí.

Podle informací webu 13.cl Nayara osudnou noc večeřela v restauraci s Rodrigem a mezi nimi mělo dojít k napjaté diskuzi, která údajně pokračovala i v jejich v bytě. Ani bratr Nayary nesouhlasí s verzí Rodriga a úřadů. „Vždy byla šťastná. Moje matka s ní mluvila v den, kdy se to stalo. Byla šťastná. Připravovala plány do budoucna,“ uvedl s tím, že chůva dcery Nayary měla slyšet před pádem výkřik a vedle těla ženy měla ležet váza. „Ti, kteří byli v poslední době blízko Nayary, vědí, jak byla šťastná a neměla důvod ukončit svůj život tak, jak nám bylo řečeno,“ uvedla na sociální síti Eliana Marcos Vitová, matka modelky, která taktéž naléhá na policii, aby její smrt byla znovu prověřena.

