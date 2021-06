Asistovaná sebevražda není v civilizaci nic nového. Samotný pojem eutanazie pochází z řečtiny a znamená dobrou smrt. Před staletími se pod tím ještě neskrývala asistovaná sebevražda, tak jak ji známe dnes, i když i tento úkon starověcí Řekové a Římani vykonávali.

V dnešní době se podle Davida Černého z Ústavu státu a práva Akademie věd eutanazie v zahraničí uskutečňuje v případech, kdy pacientův stav je opravdu vážný nebo cítí obrovskou bolest: „Hlavní argument pro eutanazii je ten, že člověk, který umírá, chce zůstat někým, kdo má konec života v rukou. Čili respektujeme jeho autonomii, jeho aktérství ve chvíli, kdy on řekne, že již tenhle život žít nechce. Už nechce zažívat bolest, pocity ztráty důstojnosti, pocity závislosti na druhých a tak dále. Když to spojíme s tím, že můžou nastat situace, kdy ta smrt pro nás není špatná. Pokud mě všechno bolí, už jsem starý a vím, že se nevyléčím, tak ten život je pro mě utrpením. Smrt mi pak nezpůsobí újmu, ale vysvobodí mě. Když spojíme tyto dva komponenty - respekt pro autonomii pacienta a to, že smrt je východiskem, tak dostaneme nejsilnější argument pro eutanazii,“ vysvětluje etik, proč podporuje eutanazii.

Nizozemská cesta

Vzorovou zemí, jak by to mohlo v Česku fungovat, je Nizozemsko, kde asistovanou sebevraždu schvaluje komise a analýzy těchto případů jsou volně dostupné. „V Nizozemsku byla eutanazie dlouhodobě tolerovaná a teprve nedávno byla uzákoněna. Když se podíváme na statistiky, které jsou velmi pečlivé a každý rok jsou zveřejňovány, tak to vypadá, že trendem je, že stále více lidí žádá eutanazii. Do tisíců případů,“ interpretuje Černý statistiky z Nizozemska. Nedochází tam prý k žádným sporným situacím nebo zneužitím eutanazie. Maximálně v jednotkách případů se udělala drobná procesní chyba, která by však rozhodnutí o podstoupení zákroku neovlivnila.

V Česku se pravidelně v průzkumech o eutanazii vyslovují podle Černého dvě třetiny Čechů, že by byli pro její přijetí. Jenže politici zákon stále neschválili a tématu se podle vědce vyhýbají. „Upřimně řečeno nevím, proč zákon ještě nebyl přijat. Když se podíváme na hlasování o návrzích zákona o dobré smrti, tak ten nesouhlas jde napříč všemi politickými stranami. Samozřejmě KDU-ČSL má jasný názor. Jaký pro to mají všechny strany důvod, nevím. Ale možná si politici nevšimli, že většina lidí je pro,“ kritizoval zákonodárce David Černý.

Tajemství českých nemocnic

Mezi zdravotníky se občas objeví nepotvrzená informace, že některý lékař vykonal asistovanou sebevraždu. Etik David Černý tuto šedou zónu nechtěl příliš komentovat: „Řeknu to obecně asi tak, že nejspíš existují situace v nemocnicích, kdy k nějaké formě eutanazie dochází,“ prozradil vědec s tím, že lékaři se o tom nikde nezmiňují, neboť se bojí právního postihu. Ani do debat o eutanazii se doktoři medicíny nezapojují a dochází k vystupování těch stejných osob. Ve veřejné diskuzi se i z tohoto důvodu podle Černého často objevují nesmyslné argumenty odpůrců eutanazie.

„Buďto se operuje nějakou představou, že lidský život je posvátný a nelze ho ukončit. Ale tady nám chybí argumenty, proč to tak je, a proč existují výjimky - třeba ve válce a tak dále,“ uvádí jeden příklad chybné argumentace filozof. Tím druhým je tzv. argument kluzkým svahem, což je argument, podle nějž eutanazie povede ke špatným důsledkům. Od schválení eutanazie pro pacienty v terminálním stádiu s obrovskými fyzickými bolestmi až po člověka, který se sám rozhodl, že chce zemřít. „Tenhle argument má dvě chyby. První chyba je v tom, že je to věštění z křišťálové koule. Předvídáme a strašíme. Kdyby tady byly státy, které to potvrdí, tak budeme obezřetní, i když to pořád tohle tvrzení nepotvrzuje. Za druhé je ten argument chybný, že předpokládá, že to klouže k něčemu špatnému,“ dodal akademik.