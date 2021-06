Hlavní důvod pro vznik projektu Vlna pomoci je podle Davida Suslika to, že neziskové subjekty jsou neefektivní a nemají vhodnou organizaci. Prostřednictvím online systému On Synch tak získají komplexní nástroj pro organizaci a zároveň můžou získávat různé dobrovolníky. "Pokud v dnešní době hledáte ubytování, tak nevoláte do jednotlivých hotelů, abyste zjistil, kde mají kapacitu, ale místo toho jdete na jeden portál a podíváte se na sdruženou nabídku na jednom místě. Řekli jsme si proto, že bychom něco podobného mohli udělat pro neziskové organizace, aby byly na jednom místě," popisuje vznik projektu David Suslik.

Nově by tedy nemuseli zájemci o pomoc v neziskovém sektoru hledat nabídky na různých místech webu nebo v centrech ve svých obcích, ale našli by je na jedné webové stránce. "Velkou výhodou toho je, že dostanete nástroj, který vám od té registrace usnadní úplně všechno. Propojení s Vlnou pomoci spočívá v tom, že každou činnost té organizace můžete publikovat na jedno kliknutí. Takže místo toho, abyste dávali nabídky na stránky jako prace.cz nebo jobs.cz, tak je to usnadnění pro všechny organizace, které jsou schopné to centralizovat na jeden portál," prozrazuje výhody Vlny pomoci Suslik.

Koronavirus vše urychlil

O nutnosti lépe organizovat dobrovolnickou činnost se přesvědčili lidé z různých krajů zejména během pandemie koronaviru. Český Červený kříž se do projektu podle jeho prezidenta Marka Jukla zapojil na konci roku 2020. "Spouštěli jsme projekt vysílání vyškolených zdravotníků do zdravotnických zařízení. Zahájili jsme nábor dobrovolníků v září a v říjnu, ale neměli jsme dokonalý nástroj, jako je platforma On Synch. Do té doby jsme využívali různé online tabulky, ale díky tomuto systému se nám podařilo zjednodušit komunikaci, ať už nábor nebo vypisování do směn," odhaluje hlavní výhodu projektu Jukl.

Portál byl spuštěný letos 23. května a prozatím jsou na něm stovky dobrovolníků. Podle Suslika je největší zájem o práci v Záchranné stanici pro volně žijící zvířata v Praze. "Organizací je zapojených zatím pět. My si od tohoto nástroje slibujeme, že při dalších krizích, jako jsou povodně a podobně, tak díky tomuto systému budeme moci na jednom místě sledovat, kolik která organizace potřebuje dobrovolníků, proto aby problém zažehnaly. Na jednom místě tak budeme moci pomoci velmi rychlou a efektivní formou," dodává David Suklik.