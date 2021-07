Muž, který se tuningové akce účastnil hned pro Blesk.cz uvedl, že podle něj pořadatelé akci celkem zvládali a měli pod kontrolou. On sám prý od jednoho z nich dostal vynadáno, když se se svým autem v jednom místě otočil driftem.

Při večerním soutěžení už to bylo s dodržováním pravidel údajně o poznání horší. Při takzvaných sprintech, tedy jízdě na krátkou vzdálenost, které se Pavel zúčastnil jako spolujezdec, právě Pavlovo auto z neznámých příčin na trati náhle zastavilo. Ten hlavní problém podle svědka nastal, když startérka nechala vyrazit na trať další vozy.

„Té holce na startu měl někdo dát vědět, že je problém, a měli to zastavit. Nestalo se tak a ona pustila další auta,“ popsal. V ten moment zrovna stál na startu jak jeho vůz, tak Audi A3, které o chvíli později nabouralo Pavlův stojící vůz. „Když je ta audina srazila zezadu, tak to jejich auto letělo přes celou dráhu, třeba dvacet metrů,“ uvedl děsivé detaily. Svědek dodal, že sám do havarovaného vozu málem také narazil. Naštěstí se mu ale podařilo bezpečně zastavit na trávníku. Pak se okamžitě vydal na pomoc.

Měl strach, že auto vybouchne!

„Řidič auta už byl venku, ale spolujezdec tam ležel, měl otevřené oči a krvavé nohy. Z auta tekl benzín, přiběhli tam hasiči, tak jsem jim řekl, že ho musíme dostat z auta, že z toho teče benzín a mohlo by to třeba bouchnout,“ popsal svědek pro Blesk.

„Vypnul jsem zapalování, křiknul jsem na ty kluky, co do nich nabourali, ať mi pomůžou otevřít kapotu, ale nešlo to. Museli jsme ji vytrhnout a vypáčit, abychom to mohli odpojit,“ popsal muž pro Blesk.cz s tím, že v ten moment pomáhal i řidič nabouraného vozu, byl prý v šoku.

Společně s hasiči se jim pak Pavla podařilo dostat ven, zraněného mladíka položili na trávu a nahmatali mu puls. Pak následovala resuscitace. Pavla se už ale bohužel oživit nepodařilo.