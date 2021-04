Na ploše 5 500 m2 bývalé slévárny je v plánu vystavit 70 ákladních i užitkových aut. „Cestovatelské Zikmunda i Hanzelky, dakarské speciály, každý stroj je originál,“ řekl ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita (44).

Do května chtějí navést do muzea denně čtyři až pět aut. „Do vojenské, hasičské a moderní sekce. Vidět půjde i sbírku historických motocyklů. Muzeum má i patro, z nějž půjde shlížet. Chytáme také moderní interaktivní podívanou,“ slibuje ředitel. Otevřeno by mělo být letos v září, pokud to povolí situace.

Historicky první je Tatra 128

Úplně prvním exponátem je vůz Tatra 128, kterým řidič couvnul do budocí expozice hend v úterý po Velikonocích. Další exponáty mířily dovnitř v pořadí Tatra 162, potom letištní tahač T 815 a jako čtvrtý návěsový tahač 918 NT.

Video V Kopřivnici dokončují Muzeum nákladních automobilů Tatra. Karel Janeček

Kolekci historických motocyklů věnoval před šesti lety kraji akademický sochař Miroslav Rybička. Ten je autorem pomníku na vzpomínku osmi obětí železničního neštěstí ve Studénce, které se odehrálo 8. srpna 2008.

Strela půjde mezi sklo

Před vchodem umístí do skleněné haly renovovanou mašinu Slovenská strela. Motorový vůz je od roku 2010 národní kulturní památkou. V letech 1936 až 1939 pravidelně jezdíval mezi Prahou a Bratislavou.

Náklady na vznik Muzea nákladních automobilů Tatra jsou vyčísleny na téměř 173 milionu. Kraj získal na projekt 111 milionů z evropských zdrojů, zbytek pokryje sám. Stavba přišla na 141,5 milionu korun, vybudování expozice bude stát 18,7 milionu, 12,5 milionu korun půjde na interiéry a ostatní náklady.