Obyvatele obce Spišská Nová Ves zděsila vražda, která se odehrála v jednom z tamních domů v pondělí odpoledne. Maminka Lenka, která zde bydlela s rodinou, měla zemřít násilnou smrtí. Před tragédii se dvaatřicetiletá žena měla pohádat se svým partnerem Jánem.

Sousedka osudný den slyšela, jak se Ján vrací domů. Pak se spustila hádka. „Poslední, co jsme zhruba po půl hodině slyšeli, byla slova, aby jí dal pokoj. Potom všechno ztichlo,“ popsala poslední Lenčiny chvíle pro slovenský deník Plus Jeden Deň. „Jeden ze sousedů vyběhl nahoru do jejich bytu a tam ji chuděru našel na chodbě. Ležela v kaluži krve. Rychle volal záchranku i policii,“ popsala děsivou scénu sousedka. Podle informací slovenského deníku Nový Čas měl Ján vzít kuchyňský nůž a bodnout ženu do krku.

Časté hádky

Podle sousedů se z domu ozýval křik velice často. „On ji bil. To bylo, kolikrát chodila modrá, bílá, monokly měla. Bože můj, to je a toto si zasloužila? A řečem, že se sama bodla, to nevěřím,“ uvedla pro zpravodajský web Noviny.sk kamarádka Lenky. „Janči už od rána popíjel laciné víno, což nebylo u něj nic mimořádného. Vidět ho střízlivého byl zázrak. Když se opil, bil ji jako žito. Stále chodila s modřinami,“ potvrdila sousedka slova Lenčiny kamarádky o domácím násilí pro Plus Jeden Deň.

Syn byl s babičkou

Dvojice spolu vychovávala syna Jakuba. Osmiletý chlapec byl v době tragédie se svou babičkou. „To je velké štěstí, že to neviděl. Ještě mi říkala, že ho jde ostříhat, protože pojede s babičkou do lázní,“ prozradila kamarádka Lenky pro noviny.sk. Babička svému vnukovi hned o smrti maminky řekla. Ján měl mít v krvi až tři promile. Případem se zabývají kriminalisté. „Vyšetřovatel vykonává potřebné procesní úkony, bližší informace není možné poskytnou,“ uvedla policejní mluvčí Jana Mésarová.