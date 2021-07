Hledaný vězeň nebyl podle policie nebezpečný, utekl 12. června odpoledne z nestřeženého pracoviště v Klecanech u Prahy. Po asi 180 centimetrů vysokém muži pátrali policisté dlouhých deset dní.

Teď ale „spadla klec“. Když si byl policista ve volnu v Pardubicích v úterý zaběhat, nemohl si nevšimnout muže s velmi výrazným tetováním. Ihned věděl, o koho jde. „Na nic nečekal, prokázal se mu svou příslušností k policii a vyzval ho, aby předložil doklady, neboť je podobný osobě v celostátní pátrání. Muž znervózněl, chvíli stál s rukama v kapsách, ale poté do jisté míry spolupracoval,“ uvedla mluvčí policie Eva Maturová.

Občanku u sebe vězeň měl. O tom, že by byla jeho, by se dalo jen pochybovat. „Přestože neustále policistu přesvědčoval, že je to skutečně on, kolega se odbýt nenechal a informoval operační středisko, které na místo vyslalo kolegy z pardubické hlídkové služby. V batohu měl další doklady - rodný list a náhradní doklad potvrzující ztrátu občanského průkazu další osoby,„ doplnila Maturová.

Kde všechny tyto věci vzal, říct nedokázal. K tomu, že je to opravdu on po kom policisté pátrají se doznal až na služebně pod tíhou důkazů, například i v podobě tetování. Nakonec i řekl, kde přišel k dokladům. Občanský průkaz prý našel v Praze, zbytek si u něj údajně nechal kamarád.

A co ho z Klecan zavedlo až do Pardubic? Chtěl si užít svobody, pak měl v plánu se vrátit do Prahy. „V pondělí jsem si říkal, že takového člověka bych na ulici bezpečně poznal, ale v ten moment by mě nenapadlo, že se tahle myšlenka o den později zrovna v Pardubicích stane skutečností," řekl policejní psovod.

Svobody si 33letý muž užil až až, následující den putoval do královéhradecké věznice a pak už byl v gesci vězeňské služby.