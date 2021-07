Je dost pravděpodobné, že žena na letu z Dallasu do Charlotte utrpěla po cestě zkrat spojený s jejím duševním zdravým a začala vyšilovat. Podle uživatelky na sociální síti TikTok začaly letušky hned jednat a zabezpečovat letoun. Nebylo totiž jasné, co od cestující čekat, uvedl deník The Sun.

Pak si přes interkom vzal slovo kapitán a nařídil všem cestujícím, aby zůstali na svých místech, protože řeší problém v přední části letounu. Žena se měla pokoušet otevřít dveře a údajně dokonce pokousat letušku. To vyřešil personál letadla po svém. Ženu pracovníci svázali lepící páskou a přelepili jí ústa.

„Během letu z Dallasu - Fort Worth (DFW) do Charlotte (CLT) 6. července hlásila posádka na palubě letu společnosti American Airlines 1774 potenciální bezpečnostní problém poté, co se cestující pokusil otevřít přední nástupní dveře a fyzicky napadl a pokousal letušku,“ uvedla letecká společnost American Airlines. Ta dále dodala, že byl cestující zadržen, dokud na místo nedorazí příslušné orgány. Ženy byla poté údajně převezena do nemocnice na kontrolu.