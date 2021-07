Případ vraždy americké studentky Meredith Kercherové sledoval v roce 2007 prakticky celý svět. Žena byla nalezena ubodaná a znásilněná v jejím italském bytě ve městě Perugia a z vraždy byla později obviněna právě její spolubydlící Knoxová a její partner. Dvakrát byla Američanka neprávem odsouzena a dvakrát, podruhé definitivně, zproštěna viny.

V současné době se Knoxová živí jako spisovatelka a pravidelně vydává také svůj podcast s názvem Labyrinths Knox. Právě v něm žena s pohnutou minulostí nyní přiznala, že v minulých šesti týdnech potratila. Miminko čekala s partnerem Christopherem Robinsonem, za kterého se provdala v únoru 2020. Žena přiznala, že se o dítě pokoušeli jen krátce a brzy otěhotněla. Pak ovšem nastaly komplikace.

Podle slov americké spisovatelky byla těhotná už během května, kdy to ostatně oznámila i nastávajícím prarodičům. Už další ultrazvuk byl ale tragický. Lékaři nemohli najít srdeční tep, a proto vyšetření odložili na další týden. Výsledek se ovšem nezměnil. Knoxová přiznala, že ji verdikt lékařů šokoval. Netušila, jak je možné, že je dítě stále uvnitř, i když je mrtvé. Lékaři ji pak ujistili, že je to poměrně běžné. Ve svém vyprávění byla Američanka velmi emotivní a během podcastu se dokonce několikrát rozplakala.

„Cítila jsem se velmi zklamaná z toho, že takto dopadlo moje první těhotenství. Procházelo mi myslí tolik otázek. Mám špatná vajíčka, jsem moc stará. Stalo se mi něco, když jsem byla v Itálii? Problém mohl být v čemkoli,“ přemítala Knoxová. Zároveň se ale s partnerem shodla na tom, že se o to víc budou snažit o další dítě.

Knoxová se dlouhou dobu držela mimo veřejnost z obav z veřejného nátlaku. „Jsem skutečná lidská bytost a snažím se dělat to nejlepší, co mohu s tím, co mi život dal. Nemyslím si, že jsem nejodolnější člověk na světě. Jen vím, že to tak každý den beru. Některé okamžiky jsou opravdu těžké,“ uvedla tehdy v rozhovoru pro NBC.

Amanda Marie Knoxová byla z vraždy své spolubydlící obviněna v roce 2007 a o dva roky později ji za to soud poslal do vězení. V roce 2011 ji soud ovšem obvinění zprostil, aby ji ale znovu poslal za mříže o 3 roky později. Definitivní konec kauzy nastal pro Američanku až v roce 2015.

Američance se v Itálii, kde k vraždě došlo, dostávalo obrovské nenávisti, v té době měla několik hanlivých přezdívek kvůli svému pěknému vzhledu a chladnému vystupování. Naopak v USA se dívky zastávali a kritizovali italskou policii za špatně vedené vyšetřování. Dívky se dokonce v médiích zastala i senátorka Hillary Clintonová.