Nešťastně skončila pracovní cesta britských vojáků do Polska. Při návštěvě Varšavy se dva kolegové rozhodli okusit místní noční život. Po toulkách městem a nezměrném pití došlo ke konfliktům s vyhazovači místního klubu, kteří proti nim použili pepřový sprej. Když oba vojáci poté došli na hotel, pětadvacetiletý Ryan Lovatt vypadl ze sedmého patra a zemřel!

Ryan Lovatt byl se svými kolegy na šest měsíců nasazený v Polsku, kde si vojáci mimo jiné připomínali hrůzy druhé světové války. Mladí vojáci strávili dva dny také ve Varšavě, kde se kromě památek a válečných památníků zajímali i o mnohem povrchnější záležitosti, uvedl britský deník Mirror.

Mladíci se rozhodli zpestřit si pracovní cestu po svém, porušili pravidla a vydali se vstříc nočnímu životu. Vojíni začali vymetat místní bary. Alkohol tekl proudem, včetně toho tvrdého. Opilí hoši poté zavítali do striptýzového klubu Golden Moon. Tam se podnapilí vojáci postarali o rozruch a jeden z vyhazovačů na ně vytáhl pepřový sprej. To se ještě obešlo bez vážnějšího incidentu a vojáci se do klubu vrátili. Užívali si karaoke a opět pili alkohol.

Po chvíli na ně ale opět naběhl vyhazovač a Ryanovi nastříkal pepřový sprej přímo do očí. „Ten sprej nám úplně popálil kůži a oči, bylo nám dost bídně,“ uvedl jeho kolega Gary Horsburgh. „Ani mi ti vyhazovači nepřišli nějak licencovaní, připadali nám spíše jako chlápci z baru,“ dodal s tím, že z Anglie na podobné chování není zvyklý. Po tomto zážitku se oba vydali do hotelu City Comfort.

„Pomáhal jsem Ryanovi do postele, pořád se držel za oči, byl na tom dost špatně, nic neviděl,“ vzpomínal jeho kolega. Když mu Ryan poděkoval za pomoc, viděl ho Gary naposledy. Ryan se totiž v noci pravděpodobně šel nadýchat čerstvého vzduchu na balkón, opřel se o síťovinu a ta nápor nevydržela. Ryan se zřítil jednadvacet metrů na tvrdou zemi. Následky pádu byly zdrcující. Ryan si zlomil páteř, žebra a ruku, měl i zranění břicha a pánve. Mladý voják zraněním podlehl.

Podle patologa se zranění nedala přežít. Koroner Daren Salter uvedl, že šlo o smrt způsobenou nešťastnou náhodou a intoxikací. Ryan byl v hotelu poprvé a když šel podnapilý na balkón, nevěděl, jaké mu hrozí nebezpečí. „Ryan byl zábavný kluk a svůj pluk miloval. Byl velmi inteligentní a populární,“ uvedla zdrcená rodina.