V Teplicích, v sobotu zemřel v sanitce muž, proti němuž předtím zasahovala policie. Stanislav (†45) podle ní demoloval auta a napadal i policisty, kteří se ho snažili zpacifikovat. Zákrok byl zaznamenán na video a rozbouřil vášně. Muž je srovnáván s Američanem Georgem Floydem, který zemřel poté, co mu policista klečel na krku.

Srovnávají ho s Floydem

Na sociálních sítích se objevilo amatérské video z policejního zásahu. Je z něj patrné, že se muž vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky. Podle serveru Romea.cz zasahující policista několik minut klečel zadrženému Romovi na krku.

Video Zatýkání bezdomovce v Teplicích: Muž po zákroku zemřel - Facebook - Zdenek Zitka

Policie se proti srovnávání svého zákroku se světoznámou kauzou brání a zveřejnila i video, zachycující Stanislavovo chování, které jeho zadržení předcházelo, spolu se závěry lékařů o skutečné příčině jeho smrti. Uvedla, že soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem a muž byl zřejmě pod vlivem drog. Lékař už dříve uvedl, že příčinou smrti zřejmě bylo předávkování drogami.

Politici stojí za policií

K případu se vyjádřil i český premiér Andrej Babiš (ANO). „Pokud někdo ničí auta, je agresivní, a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně dokázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace. Děkuji teplickým policistům za jejich práci, neměli to jednoduché,“ napsal na facebooku.

Video Zásah policie v Teplicích: Předcházelo mu běsnění muže - Policie ČR

Na stranu policie se již dříve postavil také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ten v pondělí večer na twitteru napsal, že zasahující policisté mají jeho plnou podporu. „Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa," napsal Hamáček.

Rada Evropy chce vyšetřování

Případ si získal pozornost Rady Evropy a ta vyzvala k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření tragédie. Uvedl to ve středu v tiskovém prohlášení mluvčí generálního tajemníka Rady Evropy. Podle Rady jsou záběry z incidentu znepokojující a vyvolávají mnoho otázek.

Na místě tragédie vznikl improvizovaný pomníček, který navštívily stovky lidí z blízkého okolí i ze zahraničí. Mnozí sem přišli zapálit svíčku, nechybí ani Stanislavova fotografie. Stanislav prý v poslední době zřejmě spal venku, nicméně snažil se sehnat si práci. Podle slov jeho příbuzného se v supermarketu zaučoval na místo ochranky.