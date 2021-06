Před soudem ve východofrancouzském Chalon-sur-Saône stanula žena, která byla obětí násilnického manžela. Toho nakonec zavraždila poté, co ji dlouhá léta znásilňoval a nutil k prostituci. Ve Francii jde o ostře sledovaný proces, kvůli němuž vznikla i petice za osvobození ženy. Proces má trvat do pátku.

Valérie Bacotová svého muže zabila před pěti lety. Podle agentury AFP jí nyní hrozí doživotní vězení. Už více než 60.000 Francouzek a Francouzů podepsalo petici požadující svobodu pro trýzněnou obžalovanou.

Bacotovou muž podle jejích vlastních líčení zneužíval několik desetiletí. Své útrapy popsala v nedávno vydané knize Tout le monde savait (Všichni to věděli). Tehdejší milenec její matky ji prý znásilnil už jako 12leté děvče. Muž byl odsouzen, ale po opuštění věznice se vrátil k rodině. Ve svých 17 letech Bacotová otěhotněla a zatímco ji matka zapudila, byla nucena si vzít svého o 25 let staršího trýznitele. Bacotová před soudem řekla, že ji muž hrozil i pistolí a nutil k prostituci. Nakonec mu, i v zájmu ochrany jejich společné dcery, vpálila kulku do šíje.

Otřesný případ bývá ve Francii často srovnáván s podobnou kauzou Jacqueline Sauvageové, která je považována za symbol obětí domácího násilí. Sauvageová po 47 letech manželství v září 2012 svého násilnického muže zastřelila, za což jí soud vyměřil desetiletý trest vězení. Ona i její tři dcery vypověděly, že je muž léta zneužíval. Případ vyvolal prudkou debatu a protesty a francouzský prezident François Hollande jí v roce 2016 udělil milost.

