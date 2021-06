Děsivé drama se mělo odehrát loni v azylovém domě v Rokycanech, kde Denisa O. (26) s chlapečkem bydlela. „Nejméně dvakrát mu měla hlavičkou udeřit o stěnu. Způsobila mu tříštivou zlomeninu týlní a temenní kosti, pohmoždění mozku a další zranění,“ řekl státní zástupce Pavel Raček.

Zmrzačené dítě

Hošík měl rozdrcenou lebku, oslepl a ochrnul na polovině těla. Teprve po několika dnech s ním šla matka k lékaři. Odtud dítě převezli nejdříve do nemocnice v Rokycanech a pak ho sanitka záchranky dopravila na specializované pracoviště ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Tady mu lékaři zachránili život, hoch ale musel podstoupit bezpočet operací. Teď je v pěstounské péči. „Neleze, nechodí, umí se převrátit. Z mozku mu hadička odvádí mozkomíšní mok do břicha. To bude mít až do konce života. Umí jíst přes lžičku,“ četla zprávu ze spisu soudkyně Helena Przybylová.

Matka: Jen jedna rána

Matka odmítá, že by svému dítěti úmyslně ublížila. „Vzala jsem ho z postýlky. Měla jsem ho v náručí, byla jsem malátná, a když jsem si chtěla sednout, zamotala se mi hlava a spadla jsem s ním na zem. Maličký se praštil do hlavy nad spánkem na levé straně. Na hlavě to měl trošičku červené,“ řekla u soudu Denisa O.

Pak ale odmítla dál vypovídat. Soudkyně tak přečetla, co Denisa O. řekla do protokolu policistům v přípravném řízení. „Je pravda, že jsem s ním bouchla jedenkrát o zeď a také jednou spadl u bývalého přítele z gauče. Měla jsem ho v náručí, byl veselý, smál se, posadila jsem se na postel, a jak jsem ho držela v náručí a otočila jsem se, tak jsem ho praštila o zeď. Neudržela jsem rovnováhu,“ uvedla tehdy Denisa O.

Týraný hošík

Její tvrzení odmítl soudní znalec z oboru lékařství. „Údery o stěnu musely být nejméně dva a to krátce po sobě. Zlomeniny lebky svědčí o tom, že došlo ke dvěma ranám,“ řekl Bohuslav Dvořák.

„Chlapeček byl také fyzicky týrán. Měl na těle mnohačetné krevní výrony, které nesouvisely se zraněním hlavy. Kdyby nebyla hochovi poskytnuta lékařská pomoc, dítě by zemřelo v řádu několika dní,“ dodal Dvořák.

Až 12 let vězení

U soudu vypovídali svědci. „Viděla jsem hematom, který se probarvoval na celé polovině hlavičky toho malého chlapečka,“ uvedla Lucie B., která v azylovém domě hlídala batole, když jí o to Denisa O. požádala.

O viditelných zraněních na chlapcově hlavičce mluvil o bývalý přítel Denisy O. „Kluk měl celé ucho černé a uvnitř měl zaschlou krev. Řekla mi, že se malý škrábl. Já jí řekl, ať s ním jde k lékaři. Ale tam hned ten den nešla,“ uvedl Pavel B. Matce Denise O. teď za zločin těžkého ublížení na zdraví hrozí až 12 let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků.

VIDEO: Za těžké ublížení na zdraví vlastního malého syna napařil soud Vlastimilovi 8 let.

délka: 02:30.25 Video Za těžké ublížení na zdraví vlastního malého syna napařil soud Vlastimilovi 8 let Karel Janeček, Blesk